ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

الشارقة، مرسوم أميري بحل مجلس الشارقة للتعليم

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن حل مجلس الشارقة للتعليم

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2023م بشأن حل مجلس الشارقة للتعليم.

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2023م بشأن حل مجلس الشارقة للتعليم.

ونص المرسوم على أن يُحل مجلس الشارقة للتعليم المنظَّم بالقانون رقم (1) لسنة 2023م، اعتباراً من الأول من أبريل 2023م.

وبحسب المرسوم تُنشأ في إمارة الشارقة لجنة دائمة تسمى: “لجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ومجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة، وتتبع الحكومة المركزية للإمارة.

وتختص اللجنة بالإشراف الفني والإداري والمالي على جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ومجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدن ومناطق الشارقة.

ويصدر قرار من صاحب السمو حاكم الشارقة أو من ينوب عنه بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها ونظام عملها.

ووفقاً للمرسوم تُلحق باللجنة إدارة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، ومكتب مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات، ومكتب الأمين العام في مجلس الشارقة للتعليم بمخصصاتهم المعتمدة في ميزانية المجلس، وتؤول إلى اللجنة كافة حقوق وأصول والمخصصات المالية والتزامات الإدارات المذكورة، ويُنقل موظفوها إلى اللجنة بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا