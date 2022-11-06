سامر باطر by سامر باطر

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سلطان الجابر: دولة الإمارات تؤمن بأهمية احتواء الجميع في العمل المناخي

سامر باطر by سامر باطر

 أكد سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، أن دولة الإمارات، وتماشياً مع رؤية القيادة، لديها قناعة راسخة بأهمية احتواء الجميع في العمل المناخي لتسريع النمو الاقتصادي لكافة الدول. وقال معاليه إن العمل المناخي فرصة لتنويع كل من الاقتصاد ومزيج الطاقة، بما يساهم في تسريع قطاعات النمو الجديدة في مجال الطاقة النظيفة وإتاحة فرص عمل إضافية للأجيال القادمة.

جاء ذلك في حديثه إلى وكالة أنباء الإمارات “وام” قبيل مشاركة دولة الإمارات في الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

ولفت إلى أنه في ضوء الشراكة الوثيقة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وبالتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الثنائية، فإن دولة الإمارات ستدعم الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف (COP27) وستركز على ربط النتائج والمخرجات مع  مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الإمارات في عام 2023.

وقال إن أولويات دولة الإمارات في COP27 هي التواصل والحوار مع الدول المشاركة في الحدث والبالغ عددها نحو 190 دولة، واستيعاب تطلعاتها، والمساهمة في الحوار العالمي للتوصل إلى حلول فعالة لمعالجة تداعيات تغير المناخ وتنفيذها بالشكل الأمثل.

ما هي الأهداف الرئيسية لدولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP27؟

هدفنا الأساسي هو المساهمة في التوصل إلى حلول عملية للتخفيف من تداعيات تغير المناخ والتكيف معها، وتأكيد التزامنا ببناء اقتصادٍ منخفض الانبعاثات، لإيجاد فرص تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة للجميع، خاصةً في دول الجنوب. ونسعى إلى إلقاء الضوء على سجل دولة الإمارات الحافل الممتد منذ عقود في مجال دبلوماسية المناخ، والعمل المناخي، وتقديم حلول مناخية عملية، وخاصة في الدول النامية والأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.

كما نسعى إلى بناء القدرات وتعزيز التعاون قبل م لتحقيق التقدم هو في صلب وجوهر نهج دولة الإمارات.

ونتعاون مع كافة الأطراف ات مثل جائزة زايد للاستدامة؛ ونشارك اليوم في دعم أجيال المستقبل وإعدادها لوظائف المستقبل، من خلال مؤسسات مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...