سلامة للتأمين تضاعف رأسمالها إلى 200 مليون ريال

أصدرت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية صباح يوم الأحد بتاريخ 05/01/1445هـ الموافق 23/07/2023م موافقتها على طلب زيادة رأس مال شركة سلامة للتأمين التعاوني عن طريق طرح أسهم حقوق أولولية بزيادة رأس مال الشركة من 100 ريال سعودي إلى 200 مليون ريال أي بزيادة قدرها مليون ريال وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 10 ملايين سهم إلى 20 مليون سهم أي بزيادة قدرها 10 ملايين سهم بمعدل (1) سهم لكل (1) سهم.

وستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأصدرت هيئة السوق المالية الموافقة بعد استيفاء الشركة كافة الملاحظات والمتطلبات الخاصة بملف زيادة رأس المال. وسوف تقوم الشركة باستكمال الإجراءات اللازمة ذات الصلة بما في ذلك نشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية والدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.