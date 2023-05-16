فيديو: سلالم مبنى حكومي في مصر تثير السخرية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة سخرية بعد انتشار صور لسلم يقود إلى حائط مسدود في مبنى حكومي بمحافظة الشرقية ثالث أكبر المحافظات المصرية من حيث السكان.

وأكد موقع “القاهرة 24” أن مقاطع فيديو لسلم بريد الشرقية المسدود أظهرت أن الصورة المنتشرة لم تكن فوتوشوب أو غير حقيقية على الإطلاق، إذ تبين أن مكتب البريد الجديد وقع تصميمه بخطأ جسيم.

وتبين أن تصميم مكتب بريد الإخيوة بمركز ومدينة الحسينية، المُشيد بجانب مئات المشروعات الجارية في إطار مبادرة حياة كريمة في مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، أنه كان يتضمن أن يتم الاستعانة بماكينة صراف آلي (ATM) توضع في الجهة الجانبية لمكتب البريد، إلا أن الجهة التنفيذية لم تكلف نفسها عناء تجميل وجهة السلم ولو برسم باب وهمي أو حتى إزالة السلم الذي بات لا يقود إلى شيء عقب إلغاء فكرة وضع ماكينة الصراف الآلي كان سيؤدي إليها حال تنفيذ ما سبق الاستقرار عليه بوضع الماكينة أعلى مكان السلم، الذي بات لا يؤدي إلى شيء على الإطلاق.

الغريب في تصميم سلم بريد الشرقية المسدود أنه مختلف كثيراً عما قصده مصمموه؛ فلا وجود لماكينة صراف آلي تحتاج لصعود خمس درجات في مساحة لا تتجاوز المتر الواحد، وهو أمر متروك لأهل التصميمات والمعنيين بذلك، بيد أن ما في قرية الإخيوة بمركز الحسينية بات أمراً يستحق التغيير السريع والجذري بعدما طالت أُطر السخرية والتشبيه واقع الناس وما يعيشونه وحتى مستقبل الشباب.