سلالة كورونا المتحورة هل تكون أشد فتكا؟

كشفت دراسة حديثة أجراها معهد أفريقيا لبحوث الصحة في مدينة دوربان بجنوب أفريقيا عن أن سلالة كورونا (كوفيد-19) المقبلة قد تكون أكثر خطورة.

وأظهرت الدراسة التي استخدمت عينات كوفيد-19 من فرد ضعيف المناعة على مدار 6 أشهر، أن الفيروس تطور ليصبح مسببا للأمراض بشكل أكبر، ما يشير إلى متحور جديد يمكن أن يسبب إصابات بالمرض أكثر من سلالة أوميكرون السائدة حاليا.



واستخدمت الدراسة التي أجراها نفس المختبر الذي كان أول من اختبر مقاومة سلالة أوميكرون للقاحات العام الماضي، عينات من شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشري (إتش آي في).

وعلى مدار ستة أشهر أظهرت الدراسة:

• تسبب الفيروس في البداية في نفس مستوى اندماج الخلية والوفاة مثل متحور أوميكرون بي إيه. 1، ولكن في الوقت الذي تطور فيه.

• ارتقت هذه المستويات لتصبح مماثلة للنسخة الأولى من كوفيد-19، الذي تم التعرف عليه في ووهان بالصين.

• مسببات مرض كوفيد-19 يمكن أن تواصل التحور وقد يتسبب متحور جديد في إصابات بالمرض والوفاة أكثر من سلالة أوميكرون الضعيفة نسبيا.

• لم تخضع الدراسة بعد لمراجعة من جانب خبراء متخصصين آخرين، وأنها تقوم في الأساس فقط على العمل المختبري على عينات من فرد واحد.

نشأة كورونا

توقع تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي، نشر الجمعة، أن تكون نشأة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) راجعة لحادث متعلق بدراسة بحثية في المختبر.

التقرير الذي اصدرته لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للصحة والتعليم والعمل والمعاشات التقاعدية ذكر استنادا إلى تحليل المعلومات المتاحة للعامة:

• يبدو من المعقول استنتاج أن جائحة (كوفيد-19) نتجت على الأرجح عن حادث متعلق بالبحث، لافتة في الوقت نفسه أن البيانات الجديدة قد تغيّر هذا التقدير.

• فرضية الأصل البؤري الطبيعي لفيروس كورونا لم تعد تستحق المصداقية أو افتراض الدقة.

• تساءل التقرير أي نوع من الحيوانات هو المضيف الوسيط لـ”سارس-كوف-2″ (كوفيد 19)؟ ومتى أصاب الإنسان لأول مرة، حيث يوجد الخزان الفيروسي؟ وكيف اكتسب الفيروس التاجي ميزاته الوراثية الفريدة؟.