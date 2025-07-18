سلاسل إمداد العناصر الأرضية النادرة: تحديات الهيمنة وآفاق التنويع

على الرغم من أننا لا نكاد نذكر اسم واحد من العناصر الأرضية النادرة التي لا غني لنا عنها في حياتنا اليومية، ابتداءً من الهواتف الذكية ومرورًا بمحركات المركبات الكهربائية وحتى توربينات توليد الطاقة الكهربائية من الرياح، إلا أن عدم معرفتنا بها لا يقلل من أهميتها الاستراتيجية، لا سيما في ظل توجه دول العالم السريع نحو مستقبل أكثر رقمية واعتمادية على الطاقة الكهربائية، التي جعلت من العناصر الأرضية النادرة مكون رئيسي لا يمكن استبداله، بل وحولتها إلى مصدر للتوترات الجيوسياسية. تتعرض سلاسل الإمداد العالمية لهذه العناصر النادرة إلى ضغوط هائلة، في ظل استئثار الصين وحدها بنصيب الأسد منها، حيث تنتج حاليًا قرابة 70% من المواد الخام للعناصر الأرضية النادرة، وتستحوذ على أكثر من 95% من القدرات العالمية في التكرير والفصل، أما بالنسبة للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة، فيسيطر التنين الصيني عليها سيطرة شبه تامة، وهو ما أطلق يد الصين في تحديد الأسعار وتحديد مدى توافر العناصر بل وإمكانية الوصول إلى المواد اللازمة لدعم تحول الطاقة وتطوير التقنيات الدفاعية المتقدمة. باختصار، لا تنعم الصين بميزة اقتصادية فحسب؛ بل تمتلك سيطرة ممنهجة على السوق.

ولكن التحديات لا تقتصر على تركز العناصر الأرضية النادرة في نطاق جغرافي واحد، بل يواجه القطاع أيضًا معضلة اقتصادية تُعرف بـ”مشكلة اختلال التوازن”، فهذه العناصر لا توجد في الطبيعة بنسب متساوية، بل إن عالية الطلب منها، مثل النيوديميوم والبراسيوديميوم- الضرورية للمغانط الدائمة المستخدمة في المركبات الكهربائية وتوربينات الرياح- تُستخرج متداخلة مع العناصر الأخرى منخفضة الطلب مثل السيريوم واللانثانوم. مما يضطر المنتجين إلى استخراج ومعالجة كل هذه العناصر مختلطة معًا، بغض النظر عن قيمتها الاقتصادية التي يحددها حجم الطلب عليها في الأسواق، وهذا بدوره يخلق حالة من انعدام الكفاءة ويتسبب في تشوهات بالأسعار، فضلاً عن المخاوف بشأن الاستدامة الاقتصادية. وهذا الاختلال في التوازن له تداعيات استراتيجية، فقد يؤدي غياب التنسيق، إلى تجاوز الطلب على العناصر الأرضية المغناطيسية النادرة المعروض منها في غضون العقد التالي، وعلى الرغم من أن التفاوت بين العرض والطلب لا يشكل كارثة في حد ذاته، إلا أنه يعني ارتفاع التكاليف، وتقليص هوامش الربحية، والضغط على الصناعات التي تعتمد بطبيعتها على الاستقرار طويل الأمد.

ومن ناحية آخر وجد الزخم طريقه في الآونة الأخيرة إلى رواسب طين الامتزاز الأيوني “IAC”، في ظل احتدام الحاجة إلى تنويع سلاسل الإمداد، ليس فقط في أماكنها المعتادة بالصين وميانمار، حيث تتوسع جهود الاستكشاف الآن لتشمل دولاً مثل البرازيل وأوغندا ومنطقة جنوب شرق آسيا، فاتحة أبوابًا جديدة للوصول إلى العناصر الأرضية النادرة الثقيلة. وعلى عكس مناجم الصخور الصلبة التقليدية، فيمكن لعمليات طين الامتزاز الأيوني أن تتحول إلى مرحلة الإنتاج في غضون 4 إلى 7 سنوات فقط، مما يمنحها ميزة استراتيجية وتجارية فريدة من نوعها.

وعلى الرغم مما سبق، فلا زال التكرير يشكل هو الآخر عقبة كبرى، فالاكتفاء باستخراج العناصر الأرضية النادرة دون القدرة على معالجتها وتنقيتها وتكريرها لا يحل المشكلة، بل ينقل التحدي إلى المرحلة التالية فحسب. حيث تُرسل في الوقت الراهن غالبية مركزات العناصر الأرضية النادرة— حتى تلك المستخرجة من المناجم خارج الصين— العناصر المستخرجة إلى الصين لمعالجتها، ولكن التغيير بدأ يلوح في الأفق، مع وجود شركات مثل ليناس في ماليزيا والولايات المتحدة، وإم بي ماتيريالز في كاليفورنيا، ونيو بيرفورمانس ماتيريالز في إستونيا، بصدد بناء قدراتها المحلية في التكرير، وهذه المبادرات هي خطوات مبكرة نحو سلاسل إمداد أكثر توازنًا واستقرارًا على مستوى مناطق العالم.

هذا إلى جانب الابتكار الذي من شأنه أن يحدث تحولاً جذريًا في سلسلة القيمة بأكملها، فتقنيات التصنيع المتقدمة، مثل معامل انتشار حدود الحبيبات “GBD” ستحد من الاعتماد على الديسبروسيوم والتربيوم دون المساس بمستوى الأداء، وهو ما يمثل نقلة نوعية محتملة نظرًا لحساسيتها لتقلبات العرض. وفي الوقت نفسه، تقدم إعادة تدوير المغناط واستعادة المنتجات الثانوية من مصادر مثل الفوسفوجيبسوم مسارات بديلة لاستخلاص المواد بتأثير بيئي أقل.

تُعد الاستجابة المنسقة من مختلف الدول أمرًا لا غنى عنه، وهو ما دفع دول مثل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا إلى تدشين مبادرات مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتنويع سلاسل إمداد العناصر الأرضية النادرة وتعزيز قدرات التكرير، مع ملاحظة أن هذا الموضوع لا يتعلق بتأمين المواد الخام فحسب؛ بل يشمل كذلك ضمان عدم ارتهان الصمود الاقتصادي والأمن الوطني بمكمن ضعف واحد.

أما بالنسبة للمشاركين الفاعلين في منظومة عمل العناصر الأرضية النادرة، من أول المناجم وحتى معامل التكرير والمستخدمين النهائيين وصناع السياسات، فتتجاوز القضايا المطروحة نطاق الجيولوجيا أو الهندسة حيث تمثل اختبار للرؤية المستقبلية ومستوى الجاهزية، فالشركات والدول التي تستثمر وتبتكر وتتعاون في عالم اليوم، هي الأقدر غدًا على تأمين مكانتها والنجاح في عصر التحول الصناعي.

إذا كان القرن العشرين هو قرن النفط، فالقرن الحادي والعشرين سيكون قرن العناصر الأرضية النادرة، ومن يدرك هذه الحقيقة مبكرًا ويُبادر بتجهيز نفسه والتهيؤ لها، هو من سيرسم ملامح المستقبل.

إيليا إبيخين، الرئيس العالمي لقطاع الموارد الطبيعية العالمية بمركز الكفاءات، ومدير المشاريع بشركة آرثر دي ليتل