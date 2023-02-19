حذر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود من حصول دولة معادية على السلاح النووي مؤكداً أن ذلك سيدفع الجميع للبحث في خياراته.

وقال الأمير فيصل خلال جلسة حوارية في مؤتمر ميونيخ للأمن 2023 في ألمانيا أمس السبت “حذرنا سابقاً من مسيّرات إيران وهي الآن تضرب في أوكرانيا.. علاقتنا جيدة مع روسيا وهذا مفيد للجميع لإبقاء أبواب الحوار مفتوحة”، مؤكداً أن موقف مجلس التعاون الخليجي موحد.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة الحوار لحل الأزمة الأوكرانية، موضحاً أن المملكة تواصل الحوار مع كييف وموسكو للتوصل لفرص للحل قائلاً “سمعنا من روسيا وأوكرانيا عن رغبة بالتفاوض لكن القضايا بينهما معقدة”.

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وفيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران قال الأمير فيصل بن فرحان “نريد أن تكون لدول الخليج كلمة فيما يتعلق بالاتفاق النووي.. نريد العودة للاتفاق النووي لكن بنظرة شمولية وبمشاركة خليجية”. وتطرق إلى الأنباء التي تتحدث عن رغبة إيرانية في الحوار قائلاً “سمعنا عن رغبة الإيرانيين بالجلوس للتحاور معنا”.

فيديو | الشرق الأوسط "جسرا" لعالم ثنائي, وحل للأزمة السورية مطلب, والمملكة تسعى لمصالحها .. تعرف على أبرز ما قاله وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر ميونخ للأمن#هنا_الرياض pic.twitter.com/56tCWX1HY8 — هنا الرياض (@herealriyadh) February 18, 2023

وقال الأمير فيصل “نشر التسلح ليس مفيداً في المنطقة، ونحن ندعم خلو الشرق الأوسط من الأسلحة النووية”، معرباً عن قلق بلاده من الصراعات والانقسامات في العالم.

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العلاقات السعودية الأمريكية

قال وزير الخارجية “نختلف مع واشنطن في بعض القضايا وهذا أمر معلن ومعروف”، مضيفاً “في علاقتنا مع أمريكا نراعي مصالحنا القومية.. نعمل مع أمريكا في قضايا أمن واستقرار المنطقة”.

سوريا

قال الأمير فيصل بن فرحان إن “هناك إجماع في العالم على أن الوضع الراهن في سورية لا يجب أن يستمر.. يجب معالجة وضع اللاجئين السوريين في الخارج، والجانب الإنساني بالداخل”.

وحذر الأمير من التصعيد على الأراضي المحتلة والزيادة في المستوطنات، مبيناً أن بلاده تعمل وتحرص على استقرار سوق النفط في العالم، مؤكداً أن السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة والأسرع نمواً.