السيد العزوني

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

سكوتر كهربائي أحدث تقاليع الزواج في مصر

أثار حفل زفاف مصري تفاعلا واسع النطاق بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قرر العروسان القيام بشيء مختلف من خلال ركوب سكوتر كهربائي.

السيد العزوني
زفاف مصري على سكوتر كهربائي
زفاف مصري على سكوتر كهربائي

انتشر مقطع فيديو لزوجين مصريين يركبان الدراجات الكهربائية “سكوتر كهربائي” إلى مكان زفافهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو الزوجين، كل منهما يركب دراجة، وخلفهما كانت السيارات تحتفل بزواجهما في محافظة الجيزة.

أثار حفل الزفاف تفاعلا واسع النطاق بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قرر العروسان القيام بشيء مختلف من خلال ركوب سكوتر كهربائي.

وتحدث مصور حفل الزفاف، مهند حازم، عن مشاهد الزفاف في أحد شوارع الجيزة، قائلا إن الأمر لم يكن مخططا له، وكان لدى أحد أقاربه دراجتين بخاريتين في سيارته، فأخرجهما وأخذ العروس والعريس لتصوير جزء منه أثناء جلسة تصوير الزفاف.

وحظي الفيديو بتداول واسع والعديد من التعليقات، كانت جميعها إيجابية وعبروا عن إعجابهم بالفكرة.

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