سكن كل المصريين يشهد إقبالاً كبيراً بين المواطنين

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري عاصم الجزار أن إعلان “سكن كل المصريين 4″؛ لمتوسطي/فوق متوسطي الدخل والذي يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري، شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين منذ فتح باب حجز الوحدات السكنية.

وقال “الجزار” في بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم السبت واطلع عليه أريبيان بزنس، أن إعلان “سكن كل المصريين 4” كان قد شهد طرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية، وذلك في مدن القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في وزارة الإسكان مي عبد الحميد إن الطرح الحالي هو الإعلان الأول من نوعه الذي يعتمد أسعار بيع وحدات سكنية بالسعر الحر، وهو ما فتح الباب أمام فئات متنوعة للحصول على وحدة سكنية.

وأوضحت “عبد الحميد” أن هذا الإقبال ظهر بوضوح في عدد الوحدات التي تم حجزها، حيث تم حجز 387 وحدة سكنية بمدينة الغردقة، و148 وحدة سكنية بـ (البداري)، و8 وحدات سكنية بمدينة سفاجا، و7 وحدات سكنية بمدينة شطا، و12 وحدة سكنية بمدينة الزرقا، و30 وحدة سكنية بمدينة دمنهور، و150 وحدة سكنية بمركز الزقازيق، و35 وحدة سكنية بمركز بياض العرب، و100 وحدة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضافت أن عدد الوحدات المتبقية كالتالي، وحدة سكنية واحدة بمدينة القاهرة الجديدة، 4 وحدات سكنية في مدينة سفاجا، و13 وحدة سكنية بمدينة الغردقة، و17 وحدة سكنية بمدينة شطا، و25 وحدة سكنية بمدينة الزرقا، و17 وحدة سكنية بمدينة دمنهور، و50 وحدة سكنية بمدينة الزقازيق و773 وحدة سكنية بمدينة بياض العرض و10 وحدات سكنية بمدينة الغردقة (البداري)، ويمكن للمواطنين الاطلاع على الأكواد الخاصة بالوحدات المتبقية من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق https://shmff.gov.eg/.

وذكرت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استجاب لطلبات المواطنين المتقدمين لهذا الإعلان، وقرر إعادة فتح باب الحجز للوحدات القليلة المتبقية في الإعلان وعدم الانتظار لطرحها في إعلان قادم، غداً الأحد 7 مايو/أيار 2023 بدءاً من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 12 منتصف الليل، وذلك للعملاء المتقدمين على الإعلان ممن قاموا بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز وقاموا بالتسجيل على البوابة الإلكترونية للصندوق ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية حتى تاريخه، مؤكدة أنه لن يسمح للمواطنين الذين قاموا بحجز وحدة سكنية ضمن الإعلان أو خلال فترة مد حجز الوحدات بإلغاء الحجز في هذه الفترة.

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين الراغبين في مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان المصرية في أواخر أبريل/نيسان الماضي عن فتح باب حجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 في 6 محافظات، بدءاً من يوم الأحد الماضي 30-4-2023.

وقررت وزارة الإسكان والمرافق العامة أن يكون حجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 إلكترونياً عن طريق موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم والتمويل العقاري وللحجز (اضغط هنا).

تفاصيل مشروع سكن كل المصريين 4

يتم حجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 بأسبقية الحجز إلكترونياW، على أن يتم تطبيق نظام الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بـ وحدة سكنية في الإعلانات السابقة.

مشروع سكن كل المصريين 4 في 6 محافظات

جاءت المحافظات التي تم فتح وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 فيها كالاتي: (محافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط)، كما تبدأ مساحات الوحدات السكنية المطروحة من 75 متراً وتصل إلى 127 متراً.

شروط حجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4

جاءت شروط حجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 في 6 محافظات كالاتي:

1. لا يحق للمتقدم أو للأسرة حجز أكثر من شقة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد لحجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4.

2. ألا يكون المتقدم لحجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 أو الأسرة سبق له الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير/شباط 2014 أو ديسمبر/كانون الأول 2019 أو يوليو/تموز 2021 بتعديلاتهم.

3. الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام شقق مشروع سكن كل المصريين 4، هي 6 أشهر من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل مع إعطاء مهلة إضافية قدرها 6 أشهر لسحب الوحدة السكنية في حالة عدم استلامها.

4. يؤكد المتقدم على صحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند حجز وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 وفي حالة المخالفة يكون مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا.

5. كما يحق لصندوق التمويل العقاري استرداد وحدات مشروع سكن كل المصريين 4 دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018.

6. عند التعاقد نقداً لا يطبق على المتقدم شرط سبق الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري المذكورة أعلاه.