أفادت صحيفة كويتية، ليل الإثنين، أن السلطات المختصة ستقوم بتسفير المستثمر الوافد وإبعاده عن البلاد في حال ثبوت استغلاله لأي عقار في السكن الخاص وذلك للحد من سكن العزاب في دولة الكويت.

وكشف مدير عام بلدية الكويت بالوكالة سعود الدبوس، لصحيفة “الرأي” اليومية، عن إجراء جديد تم الاتفاق عليه خلال اجتماع لجنة الحد من ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص والنموذجي الأسبوع الماضي، وهو تسفير المستثمر الوافد وإبعاده عن البلاد في حال بيان وثبوت استغلاله لأي عقار في السكن الخاص، وتأجيره للعزاب، بالإضافة إلى تحرير مخالفتين لمالك العقار؛ الأولى مخالفة بناء، والثانية تأجير عزاب في السكن الخاص والنموذجي.

وأكد “الدبوس” أن أجهزة البلدية رصدت نحو 1156 منزلاً تستخدم كمقرات لسكن العزاب في مناطق سكنية مختلفة.

وأضاف أنه خلال الحملة التفتيشية التي نفذتها اللجنة لرصد سكن العزاب بمنطقة خيطان وقطع التيار الكهربائي تم ضبط عدد من العقارات المخالفة إلى خطة عمل تمتد ستة أشهر للقضاء على ظاهرة تأجير العزاب في السكن الخاص والنموذجي.

وكانت بلدية الكويت أطلقت في أوقات سابقة حملات موسعة لإخلاء العزاب من مناطق سكنية، وفق إجراءات عدة تصل إلى حد قطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف، مستهدفة الحفاظ على خصوصية الأحياء السكنية التي تقطنها العوائل.

وجاءت الحاجة إلى نقل العزاب من السكن الخاص إلى مناطق السكن الاستثماري (العمارات) بعد انتشار سكن العزاب في غرف ضمن بيوت يقطنها عائلات، وتحول بعض البنايات بالكامل إلى سكن للعزاب رغم وقوعها في مناطق سكن العائلات، مما شكل أزمة أحياناً نتيجة انتشار بعض السلوكيات المخالفة، بالإضافة إلى الضغط الشديد على المرافق في تلك المناطق المخططة لاستيعاب أعداد محددة.

وسكن العزاب في مناطق تقطنه عائلات يتعارض والقانون 125 لسنة 1992.