سكني يسجل أكثر من 580 ألف عملية حجز ضمن مشاريع البيع على الخارطة

أعلن برنامج “سكني” عن تسجّيل أكثر من 580 ألف حجز فيما يعد أكبر منصة للبيع على الخارطة ضمن أحدث الإحصاءات المرتبطة بمشاريع البيع، والتي تعكس النمو المتواصل في القطاع العقاري وتزايد الإقبال على خيارات التملك السكني عبر المنصات الرقمية ومراكز “سكني” الشاملة في مختلف مناطق المملكة. وبيّن البرنامج أنه سجّل أكثر من 580 ألف عملية حجز ضمن مناطق المملكة، شملت 623 مشروعًا سكنيًا متنوعًا من حيث التصاميم والمساحات والخدمات، فيما تجاوز المعروض العقاري 248 ألف وحدة عقارية للبيع على الخارطة، بما يعكس الثقة الكبيرة في المنتجات السكنية المطروحة. وأكد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، أن هذه الأرقام تجسد قوة الشراكة مع القطاع الخاص، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الأسر السعودية من التملك وتوفير خيارات سكنية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن ما تحقق يعكس الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، ويعزز ثقة المواطنين بالحلول الرقمية التي تقدمها الوزارة عبر منصة “سكني”، بما يسهم في رفع المعروض وتحقيق جودة الحياة. وأضاف الحقيل: “ما تحققه منصة سكني اليوم هو نتاج رحلة متكاملة تقودها وزارة البلديات والإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، وبجهود شبابنا وشاباتنا الذين حوّلوا الرؤية إلى واقع ملموس وأرقام واضحة، مؤكداً أن العمل مستمر لتعزيز الاستقرار السكني وجودة الحياة، تحقيقًا لتطلعات القيادة ورؤية السعودية 2030″. من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لـ”سكني” المهندس وليد الحركان، إلى أن المنصة الرقمية تسعى إلى تعزيز تجربة الأفراد من خلال تقديم خدمات مبتكرة مصممة خصيصًا للمطورين والمستخدمين، إلى جانب توسيع نطاق الحلول التمويلية التي تتيح خيارات متعددة، واستعراض المشاريع السكنية الحديثة بأسلوب متطور يواكب تطلعات المستخدمين. ونوّه الحركان، إلى أن الإحصائيات الحديثة تعكس مكانة المنصة، حيث تجاوز عدد الزيارات الرقمية للمشاريع أكثر من 4.4 مليون زيارة، فيما بلغ عدد المستخدمين أكثر من 4.6 مليون مستخدم، وهو ما يُرسّخ موقع “سكني” كأكبر منصة عقارية رقمية في المملكة توفر حلولًا شاملة للقطاع العقاري والإسكاني. ويتميز “سكني” بتقديم تجربة متكاملة تشمل استكشاف المشاريع وخيارات الوحدات إلكترونيًا، كما تتيح المنصة خدمات المؤشرات العقارية وخدمة المستشار العقاري، إلى جانب الحلول التمويلية المتنوعة التي تمكن المستخدمين من الحصول على خيارات مناسبة لتملك المسكن.

