“سكني”يتيح 8280 قطعة أرض مجانية للأسر السعودية

كشف برنامج “سكني” عن إتاحة 8280 قطعة أرض مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس 2023.

وذلك عبر موقع وتطبيق سكني في مختلف مناطق المملكة، في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي له، اليوم، عن إتاحة (1527) قطعة أرض بمنطقة الرياض، و(3982) قطعة أرض بمنطقة مكة المكرمة، و(1297) قطعة أرض بالمنطقة الشرقية، و(651) قطعة أرض بمنطقة القصيم، إضافة إلى (259) بمنطقة الحدود الشمالية.

واستمرارًا لجهود “سكني” المستمرة في توفير الخيارات السكنية للأسر السعودية، أتاح البرنامج (182) قطعة أرض في منطقة الجوف، و(122) قطعة في نجران، وفي منطقة حائل (242) قطعة أرض، إضافة إلى (118) قطعة أرض أخرى في مناطق المدينة المنورة والباحة.

ويقدم البرنامج خدماته عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على الاستفسارات، وذلك عبر الحساب الرسمي للبرنامج على منصة “X“، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين (199090) و(واتساب الأعمال)، كما يقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات التي تشمل (المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والتصاميم الهندسية، والمقاول المعتمد، والتمويل الإلكتروني، والسوق العقاري)، إضافة إلى التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً، ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.sa، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.