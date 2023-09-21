توضيح رسمي من “سكني” حول موعد إيداع الدعم الشهري

أصدر برنامج سكني، توضيحًا جديدًا بخصوص موعد إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر الجاري.





وردًا على استفسار: متى يتم إيداع الدعم السكني لهذا الشهر يوم الأحد أم الاثنين؟، قال البرنامج عبر حسابه في منصة “إكس”: “يتم إيداع الدعم السكني تلقائيًا بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي”.









وتابع في رده: “كما نود التذكير بأهمية الانتظام في السداد بحسب الجدولة الخاصة بكم” بحسب “تواصل”.







يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.





ويتيح برنامج سكني الذي خدم أكثر من 1.4 مليون أسرة حتى نهاية 2022 برامج تساعد على تملك المواطنين للمنازل، وغيرهما من الحلول التمويلية والسكنية.

وتشمل الخيارات السكنية والتمويلية:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.\