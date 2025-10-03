سكني : تعديل مدة استحقاق الأم المطلقة للدعم السكني إلى عام واحد من الطلاق

أعلن برنامج “سكني” عن تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني(ملف بي دي اف)، بحيث تصبح المدة المحددة لاستحقاق الأم المطلقة من الدعم السكني عاماً واحداً فقط من تاريخ وقوع الطلاق، بدلاً من شرط السنتين المعمول به سابقًا. وأوضح البرنامج أن هذا التعديل يهدف إلى توفير حلول إسكانية أكثر مرونة وسرعة، وتمكين المواطنين من الحصول على الدعم السكني بما يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويسهم في تملك المسكن الأول بيسر وسهولة. ويأتي هذا القرار استكمالًا لقرار مجلس الوزراء رقم 850 وتاريخ 29/11/1446هـ الذي تضمن عدة تعديلات على تنظيم الدعم السكني، منها خفض سن الاستحقاق لرب الأسرة إلى (20) عامًا، وإلغاء شرط الإعالة عن الزوجة أو الأم، إضافة الى إحالة تحديد مدة استحقاق المطلقة الى اللائحة التنفيذية. وأكد “سكني” أن هذه التحديثات تنسجم مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – الهادفة إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، وتعزيز جودة الحياة من خلال توفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة. ودعا البرنامج المهتمين إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المنشورة على الموقع الالكتروني للوزارة من خلال الرابط .

