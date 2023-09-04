مويضي المطيري by مويضي المطيري

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأسواق المالدولسياسة واقتصادمواصلات

سكة حديد لأول مرة .. تربط بين إيران ودولة عربية

مويضي المطيري by مويضي المطيري

في تطور جديد للعلاقات الإيرانية العراقية، وضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مؤخرا، في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة اللبنة الأولى لإنشاء أول خط للسكك الحديد يربط العراق بشبكة السكك الحديد في إيران.



ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في كلمة له :”أن الهدف سيكون رفع قدرة العراق على التواصل مع دول الجوار، واستقبال المسافرين القادمين من إيران، وبلدان وسط آسيا”.



وأوضح السوداني أن المشروع ظل قيد المناقشة لسنوات قبل التوصل إلى اتفاق في 2021.


ووجه الشكر لطهران على توليها إزالة الألغام التي ستنفذ على الحدود قبل إنشاء خط السكة الحديد، وكذلك لتركيب جسر للسكة الحديد مستقبلاً فوق شط العرب، وهو نهر كبير تختلط فيه مياه نهري دجلة والفرات بحسب “تواصل”.

وذكرت وكالة أنباء إرنا أن المشروع سيربط السكك الحديدية بين البلدين ومن شأنه أن يكمل طرق النقل الدولية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا