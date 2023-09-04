سكة حديد لأول مرة .. تربط بين إيران ودولة عربية

في تطور جديد للعلاقات الإيرانية العراقية، وضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مؤخرا، في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة اللبنة الأولى لإنشاء أول خط للسكك الحديد يربط العراق بشبكة السكك الحديد في إيران.





ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في كلمة له :”أن الهدف سيكون رفع قدرة العراق على التواصل مع دول الجوار، واستقبال المسافرين القادمين من إيران، وبلدان وسط آسيا”.





وأوضح السوداني أن المشروع ظل قيد المناقشة لسنوات قبل التوصل إلى اتفاق في 2021.





ووجه الشكر لطهران على توليها إزالة الألغام التي ستنفذ على الحدود قبل إنشاء خط السكة الحديد، وكذلك لتركيب جسر للسكة الحديد مستقبلاً فوق شط العرب، وهو نهر كبير تختلط فيه مياه نهري دجلة والفرات بحسب “تواصل”.



وذكرت وكالة أنباء إرنا أن المشروع سيربط السكك الحديدية بين البلدين ومن شأنه أن يكمل طرق النقل الدولية.

