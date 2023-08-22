قال وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، أن المباحثات جارية لإنشاء سكة حديدية تربط بين المملكة والأردن.

وكان الجاسر ترأس أعمال اللجنة السعودية الأردنية المشتركة في دورتها الـ 18 بمدينة بالرياض، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردني يوسف الشمالي، رئيس الجانب الأردني.

و تم التوقيع على عدد من البرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم، حيث شملت المجال المالي والتدريبي والاستثماري والنقل، كما ارتفع نمو التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 27% خلال العام الماضي،وفق «العربية».

وأوضح حينها في اجتماع نظمته غرفة تجارة الأردن، إن الخط الجديد سيسهل حركة الركاب والبضائع والمركبات بين البلدين.

وأشار وقتها رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، إلى النقل باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، داعياً إلى توحيد القوانين التي تنظم أنظمة النقل في البلدين لتحسين التبادل التجاري.

وتم خلال الاجتماع التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة في مجالات السكك الحديدية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجمارك والشؤون البلدية والهندسة والبناء والشؤون الإسلامية والثقافية والإعلام والتعليم.