سكان في الشارقة يشتكون انقطاع التيار الكهربائي

أفاد سكان في الشارقة، اليوم الجمعة 25 أغسطس، عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق مختلفة من الإمارة.
وأشار الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ان خلل فني في مصنع الغاز في منطقة الصجعة، تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في المدينة، وتم البدء بمعالجة الخلل وعودة التيار بشكل تدريجي.
وانقطع التيار الكهربائي، في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر اليوم الجمعة في مناطق عدة منها:
- المجاز
- التعاون
- النهدة
ونشر مقيمون في الإمارة على موقع التواصل الاجتماعي إكس، “تويتر سابقاً”، تغريدات بشأن انقطاع التيار الكهربائي، مناشدين هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بإعادة التيار بأسرع وقت ممكن.
وقال بعض المغردين إن انقطاع التيار استمر لمدة ساعة تقريباً، والجو شديد الحرارة والرطوبة مرتفعة للغاية.