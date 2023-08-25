سكان في الشارقة يشتكون انقطاع التيار الكهربائي

أفاد سكان في الشارقة، اليوم الجمعة 25 أغسطس، عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق مختلفة من الإمارة.

وأشار الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ان خلل فني في مصنع الغاز في منطقة الصجعة، تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في المدينة، وتم البدء بمعالجة الخلل وعودة التيار بشكل تدريجي.

خلل فني في مصنع الغاز في منطقة #الصجعة بالشارقة يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في مدينة #الشارقة، وتم البدء بمعالجة الخلل وعودة التيار بشكل تدريجي. — sharjahmedia (@sharjahmedia) August 25, 2023

وانقطع التيار الكهربائي، في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر اليوم الجمعة في مناطق عدة منها:

المجاز

التعاون

النهدة

ونشر مقيمون في الإمارة على موقع التواصل الاجتماعي إكس، “تويتر سابقاً”، تغريدات بشأن انقطاع التيار الكهربائي، مناشدين هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بإعادة التيار بأسرع وقت ممكن.

وقال بعض المغردين إن انقطاع التيار استمر لمدة ساعة تقريباً، والجو شديد الحرارة والرطوبة مرتفعة للغاية.

@sewa_sharjah sudden power cut in al nahda. People are suffering without power in the middle of summer. 12.48pm onwards no power in many buildings. Please take action ASAP. — Bj6 (@balajik6) August 25, 2023

Why there is no electricity is @sharjah ???? Any Idea ? @sewa_sharjah — Mohammad Faisal (@Faizz_witter) August 25, 2023

No Electricity in Al Nahda Sharjah since 30 mins its hot & humid. No one answering customer service @sewa_sharjah @Sharjahnews @sharjahmedia — Rizwan Khan (@khanriz007) August 25, 2023

Reportedly no electricity power in areas of Al Taawun, Al Nahda #Sharjah . What’s happening? @sewa_sharjah — Syed M Ammar (@thesyedammar) August 25, 2023

@sewa_sharjah #sewa

seems complete power break down in many parts !! What’s happening ? Let us know when it will be resumed its been more than hour now… — Gaurav Sahani (@gauravsahani) August 25, 2023