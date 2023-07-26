مويضي المطيري by مويضي المطيري

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سقوط مقاتلة سعودية و مقتل طاقمها الجوي

لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة أسباب الحادث

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أكدت وزارة الدفاع السعودية اليوم الأربعاء، سقوط مقاتلة أثناء مهمة تدريبية في خميس مشيط، ما أسفر عن مقتل طاقمها.

و صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، عبر “وكالة الأنباء السعودية” أنه عند الساعة (14:28) من مساء اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023م، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 اس ايه).

وذلك أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي، عن استشهاد طاقم الطائرة ـ رحمهما الله ـ، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

واختتم العميد المالكي تصريحه، بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

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