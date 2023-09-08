سقوط طائرة عمودية في الإمارات.. ومصرع أحد أفراد طاقمها

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، سقوط طائرة عمودية في وقت سابق مساء الخميس.

وقالت وكالة أنباء الإمارات “وام” إن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، أعلن تلقي بلاغاً بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212 في الثامنة والنصف مساء الخميس 7 سبتمبر 2023.

وحسب البيان فإن الطائرة تابعة لشركة إيروجلف (Aerogulf)وتحمل علامة التسجيل A6-ALD.

الطائرة كانت في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي، قبل أن تسقط في البحر، وعلى متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية والجنوب أفريقية.

وفي وقت لاحق قالت الهيئة إنه خلال عمليات البحث المستمرة تم العثور على أحد أفراد طاقم الطائرة وقد وافته المنية جراء الحادثة، فيما تستمر عملية البحث والإنقاذ عن الطيار المفقود الآخر.

وأكدت الهيئة أن عملية انتشال باقي أجزاء الطائرة مستمرة وأن جميع الإجراءات تتم حسب أفضل الممارسات بالتعاون مع الجهات المختصة في البحث والإنقاذ.