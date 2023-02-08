سقوط إحدى مركبات قطار الحرمين واحتراقها

وقع صباح اليوم الأربعاء حادث مروري داخل حرم سكة قطار الحرمين نتيجة سقوط إحدى المركبات واحتراقها ولم تنتج وفيات وتم نقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقالت شركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغلة لقطار الحرمين في بيان “عند حوالي الساعة الثانية صباحاً من يوم الأربعاء 8 فبراير 2023 وقع حادث مروري داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع عند تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمحافظة جدة نتيجة سقوط إحدى المركبات داخل حرم السكة واحتراقها، ولم ينتج عن ذلك وفيات ولله الحمد، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ والتواصل مع الجهات المعنية ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة”.

وأضافت “وفوراً تم الانتهاء من حصر الأضرار ومباشرة العمل على إصلاحها، ولن يكون لذلك أي تأثير على حركة القطارات وجدول الرحلات”.

ويعمل قطار الحرمين السريع على الطاقة الكهربائية، وتصل سرعته إلى 300 كيلومتراً في الساعة، ويقوم برحلات مختلفة بين مكة والمدينة وجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ويحتوي كل واحد من القطارات على 417 مقعداً موزعة بين درجتين هما الأعمال والاقتصادية.