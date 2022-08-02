سفينة حبوب ستبحر يومياً من أوكرانيا شرط ضمان المرور الآمن

نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول تركي رفيع المستوى، أن بلاده تتوقع مغادرة سفينة حبوب واحدة تقريباً يومياً من الموانئ الأوكرانية، طالما الاتفاق الذي يضمن المرور الآمن قائماً.

وكانت سفينة “رازوني” المحملة بقرابة 26.5 طناً من الذرة غادرت الاثنين، مرفأ أوديسا متجهة إلى مرفأ طرابلس في لبنان، لتكون بذلك أول سفينة تبحر من أوكرانيا منذ انطلاق الحرب الروسية-الأوكرانية في شباط/فبراير الماضي.

وأصبح الإبحار من الميناء الأوكراني ممكناً بعد أن توسطت تركيا والأمم المتحدة في اتفاق بين روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي لتصدير الحبوب والأسمدة، في انفراجة دبلوماسية نادرة في صراع أصبح حرب استنزاف طويلة الأمد.

وتهدف الصادرات من أحد أكبر المنتجين في العالم إلى المساعدة في تخفيف أزمة الغذاء العالمية.

وقال المسؤول التركي “الخطة تقضي بأن تغادر سفينة … كل يوم عبر ميناء أوديسا وميناءين أوكرانيين آخرين يشملهما الاتفاق، إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيتم التصدير عبر سفينة واحدة في اليوم لبعض الوقت”.

وعزا المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، تأخر مغادرة السفينة رازوني يومين إلى “مشاكل فنية” تم حلها الآن، وأن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي تتوقع أن يعمل الممر الآمن بشكل جيد.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد ذكرت في وقت سابق، أنه من المتوقع وصول رازوني قبالة الساحل التركي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء وأن يتم تفتيشها في وقت لاحق من صباح ذلك اليوم من قبل مسؤولين روس وأتراك وأوكرانيين ومن الأمم المتحدة، قبل مواصلة طريقها نحو لبنان.

وتراقب الأطراف الأربعة الشحنات وتجري عمليات التفتيش من مركز للتنسيق المشترك في إسطنبول.