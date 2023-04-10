سفينة تيتانيك السعودية.. ما قصتها؟

نشرت قناة “الإخبارية” السعودية، مساء أمس الأحد، تقريراً بعنوان “تيتانيك السعودية.. سفينة الفهد المهجورة منذ ثلاثة عقود في بحر الشعيبة” سلطت فيه الضوء على مدينة بحرة التابعة لمنطقة مكة المكرمة وعلى سفينة ضخمة غارقة في المنطقة منذ أكثر من ثلاثة عقود وتعرف باسم سفينة تايتانيك السعودية.

وكانت بحرة قديماً محطة للحجاج، وتعتبر أول بلدة يمر فيها طريق معبد في المملكة العربية السعودية، وتقع ما بين الطريق الواصل ما بين مكة المكرمة وجدة.

فيديو | "تيتانيك السعودية".. سفينة الفهد المهجورة منذ 3 عقود في بحر الشعيبة#هنا_وهناك#الإخبارية pic.twitter.com/oFpgXpNpoJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 9, 2023

وقبل بناء ميناء جدة الإسلامي، كانت الشعيبة في بحرة تعتبر البوابة البحرية لمنطقة مكة المكرمة.

والشعيبة ميناء تاريخي يقع على شواطئ البحر الأحمر وهو الميناء الرئيسي لمكة المكرمة في الجاهلية وفي عصر صدر الإسلام

وتعتبر الشعيبة الآن أحد أهم المراكز الاقتصادية في المملكة حيث تضم أكبر مركز لتحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط والتي تغذي منطقة مكة المكرمة بالمياه والكهرباء

تيتانيك السعودية في مقبرة السفن

يوجد في ساحل الشعيبة موقع مميز يسمى مقبرة السفن القديمة؛ وهو موقع يجلب عديد من محبي المغامرة والغموض، وهذه السفينة سفينة الفهد المهجورة لها أكثر من 30 عاماً والكل يبحث عن أسرارها.

وسميت سفينة الفهد بتيتانيك السعودية لأنها تشبهها في الحجم والشكل وهي على وضعها منذ أن غرقت قبل نحو 33 سنة، حيث تعلق السفن في هذه المنطقة ولا تستطيع الخروج منها بسبب اصطدامها بالشعب المرجانية المتواجدة بكثرة في البحر الأحمر.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الصور لسفينة تيتانك السعودية، وكان قد التقطها المصور السعودي عمر النهدي في ميناء الشعيبة التاريخي الذي يقع على بعد 90 كيلومتراً من مكة المكرمة.

وأظهرت الصور سفينة الفهد المهجورة التي ترقد على جانبها منذ أكثر من 33 عاماً، مع سفن أخرى في الميناء الذي يُطلق عليه مقبرة السفن، فالسفن ترسو فيه سواءً التي خرجت من الخدمة، أو التي لا تستطيع الخروج منه لاصطدامها بالشعاب المرجانية.

ولم توضح التقارير الوارد الجهة المالكة لسفينة الفهد وهل كانت لنقل الركاب أو البضائع.