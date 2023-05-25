عاجل، سفينة تجنح في قناة السويس وتوقف الملاحة.. ومحاولات لتعويمها

تحديث للخبر- قالت لِيث إيجينسيز في تغريدة على تويتر إن هيئة قناة السويس نجحت في تعويم السفينة العالقة، وكانت (لِيث إيجينسيز)، قد أعلنت صباح الخميس، أن سفينة جنحت في قناة السويس في مصر “تاركة وراءها” 4 سفن على الأقل.

وأضافت الشركة أن زوارق القطر تحاول إعادة تعويم السفينة المسماة شين هاي تونغ 23.

وقالت لِيث إيجينسيز في تغريدة على تويتر: “جنحت شين هايتونغ 23 في قناة السويس عند الكيلومتر 159/الساعة 04:00″، مضيفة أنها “تركت وراءها أربع سفن من القافلة المبكرة بالإضافة إلى المجموعة العادية التي كان من المقرر أن تدخل قناة السويس في حوالي الساعة 06:00”.

M/V XIN HAI TONG 23 has grounded in the Suez Canal at KM 159/0400 hrs – leaving behind 4 vessels from the early convoy in addition to the ordinary group which was planned to enter Suez Canal at about 0600 hrs.



Suez Canal tugs are currently trying to re-float the vessel. — Leth (@AgenciesLeth) May 25, 2023

وأظهرت بيانات مارين ترافيك لتتبع سفينة ورفينيتيف أن السفينة، التي ترفع علم هونغ كونغ، غير قادرة على الحركة بالقرب من الطرف الجنوبي للقناة، ومتوقفة بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة.

قالت لِيث إيجينسيز في تغريدة على تويتر إن هيئة قناة السويس نجحت في تعويم السفينة العالقة

The Suez Canal Authority has successfully refloated M/V XIN HAI TONG 23 at 0740hrs.



The northbound convoy will enter at 0930hrs. https://t.co/r2aGSALXE0 — Leth (@AgenciesLeth) May 25, 2023