مويضي المطيري by مويضي المطيري

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سفير السعودية لدى إيران يصل طهران لمباشرة مهام عمله

مويضي المطيري by مويضي المطيري

وصل سفير المملكة العربية السعودية المعين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي، إلى العاصمة الإيرانية طهران، وذلك لمباشرة مهام عمله.


وقال السفير العنزي لدى وصوله إلى العاصمة طهران:” إن توجهيات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ، تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب.



وأشار إلى أن المملكة وإيران جارين ويمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تساهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين الشقيقين، وفق “وكالة الأنباء السعودية“.


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