سفارة الكويت تطالب مواطنيها في لبنان بالحذر عقب اشتباكات عين الحلوة

أشارت صحيفة القبس إلى أن السفارة الكويتية في لبنان أهابت بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلتزام الحيطة والحذر والإبتعاد عن مواقع الإضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.

وفي جانب متصل كانت السفارة السعودية لدى بيروت، قد دعت اليوم الجمعة، مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، محذرة إياهم من الاقتراب من مناطق النزاعات المسلحة.

وقالت السفارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، إنها “حذرت المواطنين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وطالبتهم بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية”. كما شددت على “أهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان”، متمنية “الأمن والسلامة للجميع”. والسبت الماضي، اندلعت اشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، بين قوات الأمن الوطني التابعة لحركة “فتح”، ومجموعات مسلحة إسلامية واستمرت حتى مساء الأربعاء. وأدت الاشتباكات إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين، وفق مصادر طبية بمدينة صيدا جنوب البلاد،