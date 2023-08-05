سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

سفارة الكويت تطالب مواطنيها في لبنان بالحذر عقب اشتباكات عين الحلوة

سامر باطر by سامر باطر

أشارت صحيفة القبس إلى أن السفارة الكويتية في لبنان أهابت بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلتزام الحيطة والحذر والإبتعاد عن مواقع الإضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.

وفي جانب متصل كانت السفارة السعودية لدى بيروت، قد دعت اليوم الجمعة، مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، محذرة إياهم من الاقتراب من مناطق النزاعات المسلحة.

وقالت السفارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، إنها “حذرت المواطنين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وطالبتهم بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية”. كما شددت على “أهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان”، متمنية “الأمن والسلامة للجميع”. والسبت الماضي، اندلعت اشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، بين قوات الأمن الوطني التابعة لحركة “فتح”، ومجموعات مسلحة إسلامية واستمرت حتى مساء الأربعاء. وأدت الاشتباكات إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين، وفق مصادر طبية بمدينة صيدا جنوب البلاد،

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...