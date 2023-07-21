سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

سفارة العراق بالدنمارك تشهد قيام جماعة بتدنيس المصحف الشريف والعلم العراقي

سامر باطر by سامر باطر

الأناضول- أقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام، على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.

وذكر مراسل الأناضول، الجمعة، أن أعضاء المجموعة التي تطلق على نفسها دانسك باتريوتر “Danske Patrioter” (الوطنيون الدنماركيون)، رفعوا لافتات معادية للإسلام، ورددوا شعارات مسيئة له. وقام أنصار المجموعة بإلقاء العلم العراقي والمصحف على الأرض والدوس عليهما. كما بثوا الاعتداء الذي استهدف القرآن على الهواء مباشرة عبر حساب المجموعة على منصة فيسبوك.

وقالت المجموعة إنها نفذت الاعتداء احتجاجا على مهاجمة السفارة السويدية في بغداد. ونفذت المجموعة اعتداءها وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الشرطة. يشار إلى أن المجموعة كانت سابقا قد اعتدت على القرآن الكريم والعلم التركي أمام السفارة التركية لدى كوبنهاغن.

وأمس الخميس، أقدم المدعو سلوان موميكا على تمزيق نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام سفارة بغداد لدى ستوكهولم، في واقعة هي الثانية للشخص نفسه بعد الأولى أواخر يونيو/ حزيران الماضي، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين. واقتحمت مجموعات من أنصار التيار الصدري، ليل الأربعاء/ الخميس، السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على الاعتداءات التي تستهدف القرآن الكريم وأضرموا النيران في بعض أقسامها.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...