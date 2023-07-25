سفارات مصر وتركيا والعراق في الدنمارك تشهد إحراق نسخ من المصحف

أضرم عدد من المتشددين المناهضين للإسلام النار في نسخ من المصحف أمام السفارتين المصرية والتركية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن اليوم الثلاثاء، وذلك بعد عمليات مماثلة في الدنمارك والسويد أمام السفارة العراقية خلال الأسابيع الماضية، أثارت غضب المسلمين بحسب رويترز.

وقالت الدنمارك والسويد إنهما تستنكران حرق المصحف لكن لا يمكنهما منع هذا الفعل بموجب قواعد تحمي حرية التعبير.

وأضرم محتجون في العراق النار في السفارة السويدية ببغداد الأسبوع الماضي. وتأتي مظاهرة اليوم الثلاثاء في كوبنهاغن التي نظمتها جماعة تسمى “دنماركيون وطنيون”، عقب إحراق الجماعة نسخا من المصحف أمس، الاثنين، والأسبوع الماضي أمام السفارة العراقية. ووقعت حادثتان مماثلتان في السويد الشهر الماضي.

ودعت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، سلطات دول الاتحاد الأوروبي إلى “إعادة النظر بسرعة فيما يسمى بحرية التعبير والحق في التظاهر” بعد وقائع حرق المصحف.

واستنكرت تركيا بشدة، الاثنين، ما وصفته بأنه “هجوم حقير” على المصحف، ودعت الدنمارك إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع “جريمة الكراهية” هذه ضد الإسلام. واستدعت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة السويدية للتنديد بحوادث حرق المصحف والإساءة إليه. كما نددت الحكومة الدنماركية بوقائع حرق المصحف ووصفتها بأنها “أعمال استفزازية ومخزية”، لكنها تقول إنها لا تملك سلطة منع المتظاهرين السلميين من القيام بذلك.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، الثلاثاء، إنه أجرى “مكالمة هاتفية بناءة” مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين ووقائع حرق المصحف. وكتب على شبكة (إكس) للتواصل الاجتماعي، التي كانت تعرف سابقا باسم تويتر، يقول “دأبت الدنمارك على التنديد بهذه الأعمال المشينة التي نفذها عدد قليل من الأفراد.

وأكدت أن جميع الاحتجاجات يجب أن تظل سلمية”. وقالت ترين بومباخ، أستاذة القانون بجامعة كوبنهاغن، لرويترز، في شرح للقوانين الدنماركية “الناس تستغل حرية التعبير الموسعة عندما تتظاهر.. هذا لا يشمل التعبير اللفظي فقط وإنما يستطيع الناس التعبير عن أنفسهم بطرق مختلفة، مثل حرق الأشياء”.