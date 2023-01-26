سعود الصرامي: ليونيل ميسي قادم إلى السعودية وسيوقع مع الأهلي

أكد إعلامي رياضي سعودي شهير أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قادم إلى المملكة وسينضم، في الصيف المقبل، إلى النادي الأهلي في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وخلال مشاركته في برنامج “الحصاد الرياضي” الذي تبثه قناة “24 الرياضية” السعودية، قال الكاتب الرياضي سعود الصرامي “ميسي أهلاوي على مسؤوليتي الموسم القادم.. أهلاوي أهلاوي.. ميسي للأهلي بحول الله تعالى”.

وقال المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر السعودي (مقره الرياض) أن ميسي، سيكون لاعباً في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.. “هذه المعلومة مؤكدة 100 بالمئة.. مبروك يا أهلاوية”.

وتحدثت تقارير عدة، مؤخراً، عن نبأ انضمام النجم الأسطورة ليونيل ميسي إلى نادي الهلال السعودي (مقره مدينة جدة) مقابل 299 مليون دولار في السنة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن خورخي ميسي والد ووكيل ليونيل ميسي موجود في العاصمة السعودية الرياض للتفاوض على عقد يجعل النجم الفائز بكأس العالم يكسب أكثر من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأشواط، وأن رئيس نادي الهلال رجل الأعمال فهد بن سعد بن نافل كان في باريس، حيث شُوهد في ساحة فندق فور سيزونز جورج سانك الشهير، ما يزيد الأنباء حول وجوده في العاصمة الفرنسية، للتفاوض من أجل ضم ميسي، رداً على انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر.

ويستعد نادي الهلال بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية لدفع 350 مليون دولار سنويّاً للتعاقد مع ميسي نجم باريس سان جيرمان.

وذكرت تقارير أن ليونيل ميسي سيبرم صفقة رائعة بقيمة 299 مليون دولار سنوياً للانضمام إلى الهلال في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين. ومع ذلك، قد يكون هذا مقدمة لانتقال ليونيل ميسي كلياً، مع انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

ولدى اكتمال الصفقة فإنها ستضع ميسي في منافسة مباشرة مع خصمه منذ فترة طويلة كريستيانو رونالدو، وسيكون قد كسب أكثر بكثير من رونالدو مهاجم النصر الذي انضم حديثاً للنادي السعودي حيث انضم في بداية 2023 بعقد قيل إن قيمته 214 مليون دولار في السنة.

وينتهي تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان في يونيو/حزيران المقبل، وكان من المتوقع أن يوقع تمديدًا من شأنه أن يلعب في الدوري الفرنسي. وكحال رونالدو، قد يغريه عرض المال الضخم لخوض غمار الكؤوس في المملكة العربية السعودية. وذكر تقرير الصحيفة الإسبانية أن العرض المطروح على الطاولة هو أقل بقليل من 300 مليون دولار في السنة. ونقل التقرير عن ناصر العطية، أحد أقارب أمير قطر، قوله إن “ميسي، فريقه القادم بعد رحيله من باريس سان جيرمان، سيكون في السعودية”.

ويعد التنافس بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أحد أكثر التحديات إثارة في تاريخ كرة القدم، وكذلك الحال مع سجل الإثارة بين نادي النصر ونادي الهلال.