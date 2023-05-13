سعودي يعثر على والدته المصرية بعد ضياع 32 عاماً

تمكنت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة من لم شمل شاب سعودي بوالدته المصرية بعد فراق نحو 32 عاماً على إثر خلافات عائلية تسببت بانفصال والديه.

وقال الشاب تركي خالد سنيد السنيد، بحسب صحيفة “سبق” السعودية، إنه حُرم من والدته وهو في سن الرابعة، حيث كانت والدته ذاهبة إلى مصر لزيارة ذويها لينفصل والده عنها في القاهرة ويرجع دونها ويحرم منها، فيما أخبرت والدته لاحقاً أنه قد توفي، ليعيش عند جدته أم والده حتى صار عمره 16 عاماً وتوفيت جدته، وبعدها عاش مع إحدى قريباته المسنات حتى تزوج في سن 28، وطوال هذه الفترة كان يبحث عن والدته عن طريق السفارة المصرية في الرياض، لكن دون جدوى.

وأوضح تركي السنيد أنه سافر بعدها إلى مصر للبحث عن والدته، وتوجه إلى السفارة السعودية في القاهرة ليجد جميع الأوراق التي تخص والديه، وتم البحث مع الجهات المعنية المصرية في أكثر من عنوان ليتم العثور عليها، “وتواصلت معها السفارة السعودية بالقاهرة، وأخبروها بعد أن تدرجوا معها في إخبارها عن وضع ابنها حتى التقيتها”.

وقدم “السنيد” شكره وتقديره لسفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، وعلى رأسهم السفير أسامة نقلي، مثمناً اهتمام رئيس شؤون الرعاية محمد البريكي ونائب رئيس السعوديين بالسفارة محمد السبيعي، ومتابعة رئيس الشؤون القانونية المستشار مجدي محفوظ وكل العاملين بالسفارة في القاهرة والجهات المعنية في مصر التي أسهمت بلقائه والدته بعد فراق ما يقرب 32 عاماً.