سعودي يطلق مشروعاً فريداً لتربية النمل وبيعها

أطلق مواطن سعودي، حديثاً، مشروعاً فريداً من نوعه في المملكة العربية السعودية وعموم منطقة الخليج وهو مشروع تربية النمل وبيعها.

وقال الشاب أحمد الجمعان في تقرير مصور لموقع “أخبار 24” السعودي إن “النمل مخلوقات اجتماعية جداً وعالمه غامض”.

لماذا يربي النمل؟

أوضح أحمد أن النمل مخلوقات اجتماعية جداً والأمر الآخر الذي جذبه هو أنه لا يمكننا رؤية طريقة حياتهم وطريقة التغذية وطريقة التخزين.

وطور أحمد هوايته وأطلق متجراً إلكترونياً ليوسع مشروعه ويبع النمل.

وتتراوح أسعار ملكة النمل من 100 ريال (26 دولاراً) إلى 2500 ريال (667 دولاراً)، وقال أحمد “إن بعض الناس يظنون أننا نبيع النمل الموجود في الشارع ولكن هذا نمل عامل وعقيم” لا يملك قيمة.

وأكد أحمد وجود زبائن من السعودية ودول الخليج وعموم منطقة الشرق الأوسط.

أحمد الجمعان

النمل السام

قال أحمد إن هناك نوع سام اسمه “النمل الثور”، ولكنه يعيش فقط في أستراليا يعني بعد أن خرج من عشه في مشروعه مات خلال يوم واحد لأن البيئة هذه غير مناسبة بالنسبة له”.

لتغير ظروف معيشته.

وختم التقرير قائلاً “تربية النمل صارت أشبه بتربية الحيوانات التي يمكن لها التكيف بالعيش مع البشر”.

وتتكون مستعمرات النمل، الذي يعيش ضمن نظام اجتماعي عادل، من الملكة، والذكور، والعاملات، والجنود، ويحتل النمل مساحة واسعة من الأرض ويمكن أن يشكل نحو 15 بالمئة من الكتلة الحيوية الحيوانية في الغابات الاستوائية المطيرة.

تربية النمل