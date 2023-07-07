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Posted inأخبار أريبيان بزنس

سعودي يستيقظ من غيبوبة 4 سنوات ليتفاجئ بقيادة المرأة للسيارة

استيقظ مواطن سعودي من غيبوبة أصابته بسبب حادث مروري ليتفاجئ بأحداث كبيرة شهدتها السعودية مثل السماح للنساء بقيادة السيارة

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المواطن فارس أبو بطنين
استيقظ المواطن فارس أبو بطنين من غيبوبته بعد نحو 4 سنوات

تفاجئ مواطن سعودي بعد أن استيقظ مؤخراً من غيبوبة أصابته لنحو أربع سنوات بمرور أحداث كبيرة عديدة منها السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة وبجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي غيرت وجه العالم.

وقال الدكتور فارس أبوبطنين، بحسب “العربية نت“، إنه أصيب بحادث مروري يوم 14/1/1441 هـ (13/9/2019) وكان معه اثنان خارج العاصمة الرياض فصدمهم جملاً سائباً وتوفي من كان معه وكتب الله له عمر جديد، ودخلت في غيبوبة وفقدت الذاكرة لمدة أربع سنوات تقريباً إلى تاريخ 28/8/1444 هـ (20/3/2023)”.

وأضاف “عندما استيقظت قبل شهر رمضان وجدت تغير كبير في البلد، ما شاء الله تبارك الرحمن، النساء يقدن سيارات وتغيرت علي أشياء كثيرة، وأيضاً جائحة كورونا ويحدثوني الناس عن شيء اسمه كورونا أنا لم أكن أتخيله أو أتصوره حتى شاهدت بعض مقاطع الفيديو عبر الجوال واليوتيوب، والحمدلله الله حفظ أولادي وزوجتي توظفت وقامت بتربية أبنائي حتى رجعت والحمدلله الذي حفظهم لي”.

وأوضح “عندما صحيت شاهدت تطور عمراني كبير واسمعهم يتحدثون عن رائدي فضاء سعوديين وأنا لا أعلم ما هو الموضوع، وبعد فترة اطلعت على خبر رائدي الفضاء” علي القرني وريانة برناوي.  

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