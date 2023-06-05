تبرع مواطن سعودي، حديثاً، بكليته إلى والدته لينهي معاناتها مع المرض ونال وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة.

وقال تقرير لقناة “الإخبارية” السعودية الرسمية إن المواطن “جسد أسمى درجات البر والتضحية قرر المواطن عبدالله البصيلي إنهاء معاناة والدته التي تعاني قصوراً شديداً في وظائف الكلى بالتبرع لها بإحدى كليتيه ليعطيها جزءاً من جسده وأن يرد لها جزءاً من الجميل”.

فيديو | "صورة في بر الوالدين"



مواطن يتبرع بكليته إلى والدته لينهي معاناتها مع المرض وينال وسام الملك عبد العزيز #الإخبارية pic.twitter.com/LdyDXPVASe — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 4, 2023

وقال المواطن البار “والدتي قضت تقريباً ثلاث سنوات في غسيل الكلى وكانت معاناتها كبيرة بحكم أن 3 أيام في الأسبوع كانت تغسل الكلى.. ولكن ولله الحمد نقلت لها الكلية وليس تبرعاً على الرغم من رفضها لذلك.. أكبر رضى نفسي أن تشوف والدتك بصحة وسعادة”.

وأضاف “تمت العملية عن طريق الروبوت.. ونسبة الخطأ صفر بالمية وهو شيء نادر في المستشفيات العالمية.. ولكن هذا دليل أن المستشفى متطور جداً.. وهذا جزء من عطاء الدولة.. ولا توجد دولة تقدر المتبرعين مثل دولتنا والحمدلله.. علاج مجاني ومتابعة دائمة قبل وبعد العملية في نفس المستشفى”.

وأضاف تقرير القناة “تعتبر هذه البادرة الإنسانية ضمن عقيدتنا الإسلامية وثقافتنا السعودية وتعزيزاً لأهميتها وبموافقة الملك يحصل المتبرع على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة تقديراً لعطائه وترسيخاً للآية الكريمة (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً)”.

وكان العاهل السعودي الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود وافق، قبل أيام، على منح 100 متبرعٍ ومتبرعةٍ من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أم من متوفى دماغياً.