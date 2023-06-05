سعودي لم ينام منذ عشرات السنين

يمكننا مقاومة النعاس لفترة من الوقت، لكن بعد مرور وقت معين قد يؤدي عدم النوم إلى فقدان التركيز بشكل مؤقت، وربما إلى الموت لاحقا، لكن هذا لا ينطبق على المواطن السعودي سعود بن محمد الغامدي حيث قال لـبرنامج MBC في أسبوع، أنا لست مريضاً نفسياً ولا مجنوناً ولا مسحوراً، لكنني شخص لا ينام كبقية البشر، بهذه الكلمات وصف سعود معاناته مع عدم قدرته على النوم لمدة وصلت لـ 40 عاماً متواصلة.

ماهي قصة الرجل الذي لم ينام منذ 30 عاما !؟



التفاصيل في هذا اللقاء#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/cSez02OqQD — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) June 3, 2023

فقد كشف سعود بن محمد الغامدي البالغ 70 عاماً، أنه توجه إلى المستشفيات وعدد من المشايخ لمعرفة سبب حالته.

وبحسب روايته، توجه الغامدي إلى أحد المستشفيات حيث وصف له الأطباء علاجاً، لكن الوضع بقي على حاله ولم يتغير شيئ، إذ ظل يعاني من عدم الارتياح والقلق، وقد شخص الاطباء حالته بأنه اكتئاب نفسي.

واضاف الغامدي، انه توجه إلى عدد من الشيوخ لبحث حالته دون أي تطور، مشيراً إلى أنه رغم ما يمر به من معاناة فإنه يتمتع بحياة طيبة ويمارس أعماله اليومية.