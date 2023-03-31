شاهد.. فيديو ضبط سعودي صدم سيارات عمداً وأطلق النار بالرياض

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الخميس، القبض على قائد مركبة ويرافقه آخر، ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يصدم عمدًا عددًا من المركبات في أحد طرق معارض السيارات جنوب مدينة الرياض ويحاول الهرب بإطلاق النار في الهواء.

عاجل:

النائب العام يوجه بالقبض على قائد مركبة في الرياض قام بصدم عدة مركبات عمداً وإطلاق أعيرة نارية. pic.twitter.com/mlzAWy3vv9 — العالم معك (@S_j_911) March 31, 2023

وأوضح أنه مواطن، وكان بحالة غير طبيعية، ونتج عن ذلك إصابة شخصين وتلفيات مادية في (7) مركبات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وجار استكمال القبض على المرافق.

وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رصده في مركز الرصد النيابي في شأن تداول محتوى معلوماتي “مقطع فيديو”، يتضمن قيام قائد مركبة بصدم عدة مركبات عمداً وإطلاقه أعيرة نارية ومحاولة دهسه لأشخاص وقيادته المركبة بشكل متهور معرضاً حياة الآخرين للخطر.

ووفقاً لما تم رفعه، صدر أمر النائب العام سعود المعجب بالقبض على المعني فوراً، والتحقق من نسبة المحتوى له وإحالته إلى النيابة العامة المتخصصة للتحقيق معه.

كما أوضح المصدر أن مركز العمليات النيابي باشر الإجراءات الجزائية بحق المذكور، وسيتم إيقافه واستكمال إجراءات التحقيق بحقه، تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة.

وأكد المصدر على الحماية العدلية للأشخاص والممتلكات الخاصة، وأن الجناية عليها بمثل هذه السلوكيات الآثمة وترويع الآمنين وتعريض سلامتهم وحياتهم للخطر موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.