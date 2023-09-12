مويضي المطيري by مويضي المطيري

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأسواق المالاستثماردولسياسة واقتصادشركات

وزير سعودي يعلق على تغيير اسم ⁧الهند⁩ لـ”⁧بهارات⁩”

مويضي المطيري by مويضي المطيري

علق وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، على استبدل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اسم الهند، إلى “بهارات”، على أنه الاسم الذي عرفت به الهند .

ووصف الوزير السعودي على هامش جلسات منتدى الاستثمار السعودي – الهندي، الهند بالبلد العظيم، قائلا : ” إن إطلاق اسم “بهارات” بدلا من “الهند”، ليس بغريب فقد عرفناها دائما بذلك، بل كنا نسميها “بهارات” والذي يعد جزء من الدستور.

و وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، استبدل اسم الهند، إلى “بهارات”، في لافتة وضعت أمامه في افتتاح قمة مجموعة العشرين، في حين كان شعار المجموعة يحمل الاسمين، “بهارات” باللغة الهندية و”الهند” باللغة الإنجليزية، ما أثار تكهنات بشأن تغيير اسم الدولة.

وقال مودي متحدثًا باللغة الهندية: “بهارات ترحب بالمندوبين، باعتبارها رئيسًا لمجموعة العشرين”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا