وزير سعودي يعلق على تغيير اسم ⁧الهند⁩ لـ”⁧بهارات⁩”

علق وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، على استبدل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اسم الهند، إلى “بهارات”، على أنه الاسم الذي عرفت به الهند .

ووصف الوزير السعودي على هامش جلسات منتدى الاستثمار السعودي – الهندي، الهند بالبلد العظيم، قائلا : ” إن إطلاق اسم “بهارات” بدلا من “الهند”، ليس بغريب فقد عرفناها دائما بذلك، بل كنا نسميها “بهارات” والذي يعد جزء من الدستور.

و وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، استبدل اسم الهند، إلى “بهارات”، في لافتة وضعت أمامه في افتتاح قمة مجموعة العشرين، في حين كان شعار المجموعة يحمل الاسمين، “بهارات” باللغة الهندية و”الهند” باللغة الإنجليزية، ما أثار تكهنات بشأن تغيير اسم الدولة.

وقال مودي متحدثًا باللغة الهندية: “بهارات ترحب بالمندوبين، باعتبارها رئيسًا لمجموعة العشرين”.