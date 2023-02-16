سعودي آيدول: 6 مشتركين يجتازون العرض المباشر الخامس بنجاح

بالتعاون بين الهيئة العامة للترفيه و”مجموعة MBC”، ومن بوليفارد الرياض، تستمر التحديات الغنائية بين المشتركين الذين تأهلوا إلى العرض المباشر الخامس من برنامج المواهب “سعودي آيدول” في موسمه الأول على MBC1 و”MBC العراق”.

توجّه النجوم أعضاء لجنة التحكيم أصيل أبو بكر، أحلام، أصالة وماجد المهندس إثر دخولهم إلى المسرح، بنصائح إلى المشتركين الثمانية الذين يكملون الرحلة، في حلقة ستشهد مغادرة اثنين منهم من خلال تصويت الجمهور عبر تطبيق MBC VOTE والرسائل النصية على الأرقام الهاتفية المعتمدة.

توزع مقدما البرنامج راجح الحارثي وسارة مراد تقديم الحلقة بين المسرح والكواليس، وكشف راجح أن كل مشترك سيتحدث في ريبورتاج خاص من خلال رحلة في الصحراء عن الأوقات العزيزة على قلبه والتي يستمد من خلالها طاقة إيجابية. وبعدها غنى المشتركون على المسرح تباعاً، والبداية مع سعد الكلثم، زياد عبد القادر، فهد الجمهور، ذكرى الهادي، ثم ماجد العويد، عبد العزيز مانع، همس فكري، عبد الله العامري.

في ختام الحلقة انتظر المشتركون على أعصابهم إعلان نتيجة تصويت الجمهور، فوقف ثلاثة منهم في دائرة الخطر هم زياد عبد القادر، سعد الكلثم وذكرى الهادي، ليعلن سارة وراجح أن الجمهور لم يعطِ تصويتاً كافياً لكل من سعد وذكرى، اللذين تنتهي رحلتهما في البرنامج، ليعود زياد للانضمام إلى بقية المشتركين. ويستمر بالتالي 6 مشتركين في المنافسة المقبلة: زياد عبد القادر، همس فكري، فهد الجمهور، ماجد العويد، عبد الله العامري وعبد العزيز مانع.

الجدير بالذكر أن يوميات المشتركين وكواليس التحضير للعروض المباشرة، والأجواء العلاقات التي تجمع المشتركين بين بعضهم البعض، تعرض ضمن حلقات “سعودي آيدول إكسترا”، التي تشهد أيضاً متابعة المدرّبين والنجوم لهم عن كثب. كما أن ثمة محتوى حصري متوافر عبر صفحات سعودي آيدول على تطبيق “تيك توك”، فضلاً عن تمكّن المشاهدين من متابعة الأداء الكامل للمشتركين من خلال تطبيق “أنغامي”.

يُعرض برنامج “سعودي آيدول” على MBC1، الأربعاء الساعة 09:00 ليلاً بتوقيت السعودية. يُعرض برنامج “سعودي آيدول” على “MBC العراق”، الأربعاء الساعة 11 ليلاً بتوقيت العراق. يُعرض برنامج “سعودي آيدول إكسترا” على MBC1، السبت 08:30 مساءً بتوقيت السعودية. يُعرض برنامج “سعودي آيدول إكسترا” على “MBC العراق”، السبت 01:00 ليلاً بتوقيت العراق.