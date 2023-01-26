بالتعاون بين الهيئة العامة للترفيه و”مجموعة MBC”، تستمر التحديات الغنائية بين المشتركين الذين تأهلوا إلى العرض المباشر الثاني من برنامج المواهب “سعودي آيدول” في موسمه الأول على MBC1 و”MBC العراق”. كالعادة، وصل النجوم أعضاء لجنة التحكيم أصيل أبو بكر، أحلام، أصالة وماجد المهندس إلى المسرح، ليستمعوا ويستمتعوا ويقيموا أداء المشتركين الذين يتنافسون على الحصول على اللقب، علماً أن الحكم منذ انطلاقة العروض المباشرة هو للجمهور فقط من خلال التصويت عبر MBC VOTE من جميع أنحاء العالم.

في العرض المباشر الثاني، تنافس 12 مشتركاً وأدوا أجمل الألوان الغنائية، فغنى تباعاً ذكرى الهادي، عبد الله العامري، زياد عبد القادر، همس فكري، ريناد المهدي، سعد الكلثم، سعد النجعي، عبد العزيز مانع، فهد الجمهور، ماجد العويد، سيف أحمد ومنى حسن.

في ختام الحلقة، وقف المشتركون على أعصابهم، وكان مقدما البرنامج سارة مراد وراجح الحارثي يشاركونهم هذه اللحظات الدقيقة، ومعهما أعضاء لجنة التحكيم. وقد أسفر تصويت الجمهور عن وقوف ثلاثة مشتركين في دائرة الخطر هم عبد الله العامري، سيف أحمد وريناد المهدي. وقد عاد عبد الله العامري للانضمام إلى زملائه، بينما انتهت رحلة سيف أحمد وريناد المهدي. كما أعلنت سارة مراد قبيل نهاية الحلقة، أن موعد الحلقة المقبلة، سيكون الخميس بدل الأربعاء، داعية الجمهور إلى تكثيف عملية التصويت للمشتركين..

الجدير بالذكر أن يوميات المشتركين وكواليس التحضير للعروض المباشرة، والأجواء العلاقات التي تجمع المشتركين بين بعضهم البعض، تعرض ضمن حلقات “سعودي آيدول إكسترا”، التي تشهد أيضاً متابعة المدرّبين والنجوم لهم عن كثب. كما أن ثمة محتوى حصري متوافر عبر صفحات سعودي آيدول على تطبيق “تيك توك”، فضلاً عن تمكّن المشاهدين من متابعة الأداء الكامل للمشتركين من خلال تطبيق “أنغامي”.

توقيت عرض سعودي آيدول

يُعرض برنامج “سعودي آيدول” على MBC1، الخميس المقبل استثنائياً في تمام الساعة 09:00 ليلاً بتوقيت السعودية، وعلى “MBC العراق” في تمام الساعة 11 ليلاً بتوقيت العراق.

فيما يُعرض “سعودي آيدول إكسترا” على MBC1، السبت الساعة 08:30 مساءً بتوقيت السعودية وعلى “MBC العراق”، عند الساعة 01:00 ليلاً بتوقيت العراق.