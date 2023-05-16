سلطت وسائل إعلام سعودية ومصرية الضوء على إقامة أسرة سعودية حفل زفاف لشاب مصري اسمه محمد عرفة وفاءاً منهم لوالده المقيم في المملكة العربية السعودية وبقاءه معهم مدة 40 عاماً.

ووثقت مقاطع فيديو مشاركة أهالي مركز بللحمر في منطقة عسير جنوب غرب المملكة حفل زفاف الشاب محمد، حيث خرجوا للاحتفال مع المقيم المصري الذي عمل والده بأحد متاجر المركز لنحو 40 عاماً.

قبائل بلحمر في عسير يشاركون مقيم مصري فرحة زواج ابنه، ويقيمون له حفل زفاف، وذلك وفاءً لوجوده بينهم منذ 40 عام.



– pic.twitter.com/VzlfRx0OLV — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 14, 2023

وبادر الأهالي بالتكفل بإقامة حفل زفاف نجل عرفة، وتقديم الدعوات لحضور الحفل الذي شهد وجود عدد العشرات من مختلف أبناء مركز بللحمر.

وشارك الحضور فرحة العريس بليلة العمر من خلال تقديم الهدايا وأداء الرقصات الشعبية مع ترديد الأهازيج أثناء أداء العرضة والمدقال المرتبطة بالاحتفالات والمناسبات الاجتماعية في جو أسري مفعم بالفرحة.

ونالت المبادرة إشادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة ومصر.

وقال مغرد يدعى علي “كفوا والله كرام شفت مقاطع تشرح الصدر تعاملهم مع المصري وكأنه أحد ابناء القبيلة”.

كفوا والله كرام شفت مقاطع تشرح الصدر تعاملهم مع المصري وكأنه أحد ابناء القبيله — (( ?? علي ?? )) (@AAA24168963) May 14, 2023

وكتب عبدالعزيز “ونعم وسبعة أنعام، هذي العادات

الأصيلة اللي يجب الافتخار بها من

تقدير للخوة، وتكريم للرفيق مهما

كانت جنسيته ومكانته. الله يوفقه”.

ونعم وسبعة أنعام ، هذي العادات

الأصيلة اللي يجب الأفتخار بها من

تقدير للخوة ، وتكريم للرفيق مهما

كانت جنسيته ومكانته . الله يوفقه — عبدالعزيز ، (@az_cfc8) May 14, 2023

في حين كتب أ. أحمد الشهراني “تدمع العين لما ترى مواقف الرجولة العربية الأصيلة التي تعلمناها من أهلنا وربعنا أهل الجنوب خاصة وكافة القبائل العربية في السعودية عامه وفي جميع بلاد العرب قاطبة”.

تدمع العين لما ترى مواقف الرجوله العربيه الأصيله التي تعلمناها من أهلنا وربعنا أهل الجنوب خاصة وكافة القبائل العربيه في السعوديه عامه وفي جميع بلاد العرب قاطبه???????? — أ/أحمدالشهراني (@ahmabk890) May 15, 2023