سعوديون يطالبون بإعادة النظر في رسوم قرض العمل الحر 7500 ريال

طالب سعوديون من قرض “العمل الحر” الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعي الحكومي بدون فوائد بإعادة النظر في الرسوم البالغة قيمتها 7500 ريال (ألفي دولار) مقترحين أن تكون بالنسبة والتناسب وقالوا إن من يحصل على الحد الأعلى 120 ألف ريال (32 ألف دولار) يختلف عمن يحصل على قرض أقل في حدود الـ 20 أو الـ 30 ألف ريال.

وقال مستفيدون، بحسب صحيفة “سبق” السعودية، إنه لو كانت بالنسبة مثل ما تطبق البنوك لكانت أفضل أي بمعنى أن من يحصل على قرض أقل تكون الرسوم منخفضة موضحين أن من يحصل على قرض قدره 25 ألف ريال فسيتم خصم مبلغ 7500 ريال كرسوم من إجمالي القرض وسيكون المتبقي 17500 وهو يعتبر كبيراً مقارنة بالمبلغ المفترض.

ويقدم برنامج العمل الحر خيارات في كل من مسار الخدمات التخصصية ومسار التنمية الريفية ومسار الحرف اليدوية ومسار المهن العقارية ومسار توصيل الطلبات ومسار الأسر المنتجة ومسار الخدمات المحاسبية. ويتميز المنتج بسقف تمويل يصل إلى 120 ألف ريال بمدة تصل إلى 40 شهراً رسوم إدارية لا تتجاوز 7500 ريال، ويشترط أن يكون عمر المتقدم من 18 إلى 65 عاماً وسلامة السجل الائتماني وألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل عن 20 ألف ريال ووجود وثيقة العمل الحر.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق إطلاق حساب العمل الحر، يأتي ذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وعبر بوابة “عمل المستقبل” للمساهمة في تطوير العمل الحر في السعودية لمختلف مناطق المملكة.