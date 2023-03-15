أظهر مقطع فيديو مجموعة شبان سعوديين فازوا في مزاد إلكتروني لبيع أرقام مميزة للوحات سيارات وجرى عبر منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

وأكد مقطع الفيديو الذي نشره المدون سعود عبدالرحمن المقحم أنه “تم شراء لوحتين ط_١ … ع_٤ بمبلغ 6.886 مليون ريال” ليكون ثمن أغلى لوحة ماسية تم عرضها في المزاد.

مبروك يا شباب…



تم شراء لوحتين ط_١ … ع_٤ بمبلغ سبعة ملايين وثمانمائة وتسعة وثمانين ألف ريال… pic.twitter.com/L0pxTf1Fph — سعود عبدالرحمن المقحم (@SAUDALmUQHIm) March 15, 2023

وقبل يومين، بلغ مزاد اللوحات الإلكتروني للسيارات لأعلى ثلاث لوحات ماسية نحو 4.5 مليون ريال (1.2 مليون دولار) مع وصول المزاد لساعاته الأخيرة.

وسجلت لوحة (ط 1 – T 1) أعلى مزايدة حتى الآن بعد وصولها إلى 2.66 مليون ريال، تلتها لوحة (ع 4 – E 4) بوصولها إلى 1.27 مليون ريال، ثم (م م 2 2 – Z Z 2 2) بوصولها إلى 543 ألف ريال.

وكان مزاد اللوحات الإلكتروني انتهى مساء أمس الثلاثاء، ووصل أعلى مبلغ مزايدة على رقم اللوحة المميزة (ط 1) إلى 4.150 مليون ريال، واللوحة (ع 4) إلى 2.71 مليون ريال، واللوحة (م م 22) على 1.47 مليون ريال.

وكانت الإدارة العامة للمرور في الأمن العام أطلقت، يوم الثلاثاء الماضي 7 مارس/آذار 2023، مزاداً يتضمن طرح لوحات برموز جديدة، وذلك عبر خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة وزارة الداخلية (أبشر).

وبدأت الإدارة العامة للمرور لأول مرة بطرح لوحات المركبات برموز تتكون من حرف أو حرفين، إضافةً إلى الأرقام؛ لتكون إضافة استثنائية لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وتستهوي الأرقام المميزة للوحات السيارات شريحة معينة من الأثرياء في المملكة العربية السعودية.