سعوديون يسعون لإزالة لفظ الجلالة من موقع سياحي بالبرازيل

يسعى شبان سعوديون إلى إزالة ست بلاطات تحتوي عبارات إسلامية، بينها لفظ الجلالة، تداس في موقع سياحي شهير في البرازيل.

وظهرت القصة للعلن أول مرة في العام 2021 عندما سلط الضوء عليها اليوتيوبر السعودي المعروف ثواب السبيعي، صاحب لقب “سائح تيوب” قبل أن تجد استجابة وتفاعلاً من جمعيات ومنظمات إسلامية في البرازيل.

بسبب تطفل البعض واللي يبحثون عن اثارة البلبله والتشكيك في موضوع البلاطة في البرازيل



اقول طفح الكيل والامر اصبح مزعج جدا وراح ينقلب سلبيا علينا وراح يشوه سمعتنا كسعوديين بعد ما قمنا بعمل ايجابي وتفاعل معه المسئولين والرأي العام في البرازيل ??



اتمنى يصل الفيديو لهولاء ✋? pic.twitter.com/tEDT0TtPYY — سائح تيوب (@sai7org) March 28, 2023

وتقع البلاطات الست في “درج سيليرون” الذي يعد من أشهر المعالم السياحية في ريو دي جانيرو ثاني أكبر مدن البرازيل المكتظة، وتزينه آلاف البلاطات التي تضم صوراً فنية وعبارات تمثل كثير من ديانات وثقافات العالم المتنوعة.

وبعد نحو عامين من ظهور القضية إلى العلن عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لم تتم إزالة إلا بلاطة واحدة حتى الآن.

ولكن الشاب السعودي ثواب السبيعي يقول إن جهود إزالة باقي البلاطات مستمرة، إلا أن القضية تحتاج مزيداً من الوقت، إذ تواصل جمعيات ومنظمات إسلامية غير ربحية جهودها عبر تمويل ترميم الدرج وإزالة تلك البلاطات.

وطلب السبيعي مزيداً من التروي من المهتمين بالقضية، سيما من شابين سعوديين آخرين مهتمين بها، وظهرا حديثًا في مقطع فيديو من على درج سيلارون، منتقدين عدم إزالة باقي البلاطات.

وبينما يجد عيسى عسيري وصديق سعودي آخر له مؤيدين كثر لمطالبهما بإزالة البلاطات في مواقع التواصل، حثهما السبيعي على مزيد من الصبر والتوقف عن إثارة القضية خشية ردود فعل سلبية بين البرازيليين.

ويقول السبيعي إن البرازيل أزالت بلاطة تحمل عبارة “لا غالب إلا الله”، تقع في مقدمة الدرج، بينما تستمر الجهود لإزالة باقي البلاطات التي تقع في أماكن بعيدة عن مقدمة الدرج، مؤكداً على وجود معارضين برازيليين للإزالة.

هكذا عندما يكون "المشهور السعودي" سفيراً لدينه و وطنه ويكون له دور إيجابي خلال سفره للخارج سواء للسياحة أو العمل .. #ثواب_السبيعي المعروف بـ #سائح_تيوب مثال?

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"ولا غالب إلا الله" pic.twitter.com/ePqi1XQTLo — الردع السعودي ١٧٢٧م ?? (@s_hm2030) July 18, 2021