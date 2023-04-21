سلط تقرير اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر السعيد على #الغيبوبة_الجماعية التي تصيب المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية.

وقال موقع “أخبار 24” المحلي إنه بعد ليال طويلة من السهر المتواصل، خلال شهر رمضان المبارك، يبدو أن السعوديين ككل عام على موعد مع ما يُحبذون وصفه بـ #الغيبوبه_الجماعيه، الضيف المنتظر الذي يختصر مشهد انعكاس عقارب ساعتهم البيولوجية بعد أن فرض الشهر الكريم عليهم حالةً معيشية، أسهمت في انقلاب برنامجهم اليومي رأساً على عقب.

وأوضح أن الغيبوبة هي الضيف الذي لا مفر منه يتم دخولها بشكلٍ جماعي كبير؛ وتبدأ منذ ساعات يوم العيد الأولى، وفي الأغلب من أعقاب صلاة الظهر، وتستمر حتى وقت متأخر من المساء، وهذا نظير كمية الإنهاك الذي تفرضه الزيارات العائلية خلال اليوم الأول، واستقبال الضيوف من باب ممارسة العلاقات الاجتماعية منذ ساعات الصباح الباكر؛ ناهيك عن ضرورة الالتئام حول مائدة الإفطار التي تعتبر فريدةً من نوعها، باعتبارها غابت على الأذهان لمدة شهر.

وجرت العادة في كل عام أن يتصدر وسم #غيبوبة_العيد منصة تويتر حيث ينشط السعوديون، في عادة دورية تُسلّط الضوء على حالهم خلال ذلك اليوم السعيد، فيما يفتح من جانبٍ آخر، باب التهكم، عبر بعض المقالب والصور التي يلتقطها الإخوة أو الأصدقاء، لآخرين غرقوا في سباتهم وهم يرتدون ملابس العيد، وللنساء وهن يرتدين حُلي العيد من ذهب ومجوهرات وإكسسوارات.

ويسود الشارع السعودي حالة من الهدوء قبيل الظهيرة وحتى انتهاء وقت القيلولة، تأثر بتلك الغيبوبة الجماعية جراء سهر طوال الليل لتبدأ فعاليات العيد الحقيقية والزيارات العائلية مساء.

والغيبوبة الجماعية تطل كل عام مع عيد الفطر، حتى باتت مصطلحاً مألوفاً وكأنها طقس من طقوس العيد، وتتصدر قائمة الأكثر تداولاً على تويتر حيث يوثق المتابعون بمقاطع فيديو وصور طريفة ومضحكة تأثير حالة السهر ليلاً على صباح اليوم التالي مع صلاة عيد الفطر.

وقال استشاري الطب النفسي الدكتور أحمد الألمعي إنه “مع اقتراب انتهاء الشهر الكريم يكون هناك تغيرات في إعدادات النوم، ما يجعل الشخص ينام في ساعات غير منتظمة، تجعله يعاني من قلة طاقة الجسم واضطراب المزاج والتركيز”.

وأوضح أن تغير ساعات النوم من النهار لليل هو السبب الأساسي لما يسمى بـ “الغيبوبة الجماعية”، ولتلافي اضطرابات النوم والمضاعفات التي تنشأ لا بد من تحديد ساعات النوم، وتخصيص عادات تساعد على النوم بشكل جيد.

وأكد على ضرورة تجنب استخدام الجوال، خاصة أن الضوء المنبعث يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويسبب الأرق.

والغيبوبة الجماعية هي قصة أشخاص لن يكونوا قادرين على قراءتها، فبعد أن يغطّ السعوديون في نوم عميق فترة النهار، بعد صباح عيد منهك بالزيارات والمجاملات الاجتماعية، يتصدر كل عام هاشتاغ #الغيبوبه_الجماعيه قائمة الترند كأكثر العبارات تداولاً في المملكة والسعوديون نيام.

السعوديون يستقبلون عيد الفطر بالغيبوبة الجماعية