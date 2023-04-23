سعوديون يتوجهون لاستقدام السائقات والحارسات

كشفت إحصائية رسمية حديثة توجه بعض السعوديين لاستقدام عمالة منزلية نسائية بمهن جديدة كاستقدام 132 سائقة وحارسة منزل وهي مهن كانت محصورة، سابقاً، بالعمالة المنزلية من الذكور.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء خلال الربع الرابع من العام 2022، بحسب وسائل إعلام محلية، نمو العمالة المنزلية في المملكة خلال 5 سنوات بنسبة 49.3 بالمئة، حيث زاد عدد العمالة المنزلية المستقدمة منذ 2017 بنحو 1.189.366 من العمالة المنزلية من الذكور والإناث، بعد أن بلغ عدد العمالة المنزلية بآخر إحصائية 3.602.039 بينهم 73 بالمئة ذكور، و27 بالمئة إناث.

زيادة أعداد العمالة المنزلية

سجلت العمالة المنزلية في السعودية زيادة سنوية بنسب تتفاوت بين 1.7 بالمئة و50 بالمئة باستثناء العامين 2020 و2021، والذي توقف فيه دخول العمالة المنزلية بسبب الإجراءات الاحترازية العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وارتفعت أعداد العمالة المنزلية من 2.412.673 في 2017 لتصل إلى 2.454.742 في 2018، وتواصل الارتفاع في 2019 إلى 2.454.742، وهي السنة التي ارتفعت فيها أعداد العمالة بنسبة 50 بالمئة، قبل أن تنخفض في 2020 إلى 3.663.939، وتنخفض في 2021 إلى 3.258.368 قبل أن تعود وترتفع في 2022 إلى 3.602.039.

السائقون والخدم

شكلت أعداد العمالة المنزلية من السائقين والخدم أغلب العمالة المستقدمة وبنسبة 97.5 بالمئة، في حين توزعت باقي النسب على مهن أخرى، وبلغت أعداد السائقين 1.782.260 ما يمثل ما نسبته 49.5 بالمئة من العمالة المنزلية، بينهم 1.782.141 سائقاً و119 سائقة، في حين بلغ عدد الخدم وعمال تنظيف المنازل 1.729.750 بنسبة 48 بالمئة من العمالة بينهم 768.692 عاملاً، و961.058 عاملة، وبلغ عدد العمالة بمهنة مديري منازل 2.489 بنسبة 0.06 بالمئة، وبمهنة طباخ 61.521 بنسبة 1.7 بالمئة، و 16.477 بمهنة حراس المنازل والعمائر والاستراحات، يمثلون ما نسبته 0.5 بالمئة.

وبلغ عدد العمالة المنزلية بمهنة مزارعي المنازل 2.115 بنسبة 0.05 بالمئة، وعدد العمالة بمهنة خياطة المنازل 1.208 بنسبة 0.03 بالمئة، والممرضون الصحيين في المنازل 1.675 بنسبة 0.04 بالمئة، أما المدرسون الخصوصيون والمربيات في المنازل فبلغ عددهم 4.544 بنسبة 0.1 بالمئة.

مهن جديدة

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أعلنت في وقت سابق عن إتاحتها استقدام 13 مهنة جديدة وجميعها مهن شخصية للمواطنين وذلك عبر خدمات العمالة المنزلية في المملكة (منصة مساند).

والمهن الجديدة المتاحة للاستقدام هي عامل عناية شخصية، حارس منزلي، مدرس خاص، خياط منزلي، مدير منزل، مزارع منزلي، قهوجي منزلي، سفرجي منزلي، مباشر منزلي، أخصائي نطق وسمع خاص، مساعد شخصي، عامل مساند، سائقة خاصة.

وتعمل منصة “مساند” الإلكترونية على تنظيم وأتمتة عملية الاستقدام بشكل متكامل، إذ تسهم بتقديم رحلة استقدام متكاملة، تبدأ من خلال تمكين العميل من استعراض كل مكاتب الاستقدام في المملكة، واختيار الأنسب له حسب مجموعة من المعطيات؛ ومنها تحديد الجنسية، والمهن، والأسعار، أو الاطلاع على تقييم العملاء السابقين، وغير ذلك، دون الحاجة إلى زيارة المكتب.