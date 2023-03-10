سعوديون يترقبون نشر ضوابط إيقاف الخدمات

يترقب آلاف وربما مئات الآلاف من السعوديين نشر ضوابط إيقاف الخدمات التي تستهدف المدينين الذين لا يتمكنون من الوفاء بالتزاماتهم المالية في المملكة العربية السعودية.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في جلسته الدورية، مساء الثلاثاء الماضي، على ضوابط إيقاف الخدمات التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع السعودي، وكان من المفترض أن تنشر جريدة أم القرى -وهي الجريدة الرسمية في المملكة- اليوم الجمعة بنود الضوابط الجديدة وموعد سريانها.

وعلى موقع تويتر حيث ينشط السعوديون، كتب صالح بن سعد العمري “ضوابط ايقاف الخدمات متي تنشر بالجريدة؟”.

ضوابط ايقاف الخدمات متي تنشر بالجريده — صالح بن سعد العمري?? (@333sa333as) March 10, 2023

وتساءل المغرد مبادر ناشر الخير “ضوابط ايقاف الخدمات متي تنشر بالجريده”

ضوابط ايقاف الخدمات متي تنشر بالجريده — مۘــبــٰٱ̍دڔ ּ ּنۨــٰا̍ڜــڕ ا̍ڷــڅۡــٻۧــڕ (@U1autF7) March 10, 2023

وقال مغرد اسمه عاشق النصر “لم يتم نشر ضوابط ايقاف الخدمات بهذا العدد على خلاف المعتاد”.

لم يتم نشر ضوابط ايقاف الخدمات بهذا العدد على خلاف المعتاد — عاشق النصر ♏︎ (@MagedQwani) March 10, 2023

وكشفت وسائل إعلام سعودية، صباح أمس الخميس، عدداً من أبرز البنود في الضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات التي أقرتها الحكومة السعودية، وتستهدف المدینین الذین لا یتمكنون من الوفاء بالتزاماتهم المالیة.

وقالت صحيفة “عكاظ” وموقع “سبق” الإخباري المحليان إنهما حصلا من مصادرهما على معلومات حول عدد من بنود الضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات، تتضمن أنه “لن يسمح باللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية”.

وتضمنت الضوابط الجديدة أيضاً أنه “سيكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قرار قضائي، أو أمر من النيابة العامة”.

وسيكون إيقاف الخدمات من خلال منصة إلكترونية على أن تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال كل على حدة إلى ثلاث فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قِبل لجنة خاصة بذلك.

ويقول محامون سعوديون إن أبرز ملامح الضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات أنها تمنع مساس تأثير إيقاف الخدمات على أي فرد من التابعين له، مثل زوجته وأبنائه.

وكان آخر تعديل على ضوابط إيقاف الخدمات في السعودية جرى في مطلع 2020، عندما قالت وزارة العدل، إن وزیرھا، رئیس المجلس الأعلى للقضاء، ولید الصمعاني، أنھى بمعالجة تنظیمیة “أزمة ما یسمى إیقاف الخدمات الحكومیة الإلكترونية لیقتصر الأمر على منع التعامل (المالي) فقط طبقاً لنظام التنفيذ”.

وأقر الوزیر آنذاك “وضع ضوابط لمدة الحبس التنفیذي بعد طلب طالب التنفیذ، وتقنینھا مراعاة لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعدیلات جدیدة أقرت على اللائحة التنفیذية لنظام التنفیذ.

وشملت التعدیلات إلغاء المادة 5/46 (من اللائحة التنفیذیة لنظام التنفیذ والتي تنص على أنه (یشمل منع الجھات الحكومیة من التعامل مع المدین إیقاف خدماته الإلكترونیة الحكومیة)”.

وأقر الوزير حينها أيضاً تعدیل المادة (2/83 لیكون الحبس التنفیذي الوجوبي إذا كان مقدار الدین -أو مجموع الدیون- مبلغ ملیون ریال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفیذ).

ونص تعدیل تلك المادة أیضاً على أن الحبس یكون بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص علیھا في الفقرات (1 ،2 ،3 ،4 ،5) من المادة السادسة والأربعین من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشھر، ولم یقم المدین بالوفاء، أو یُعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم یتقدم بدعوى إعسار، ولا یجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفیذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.

وأقر وزیر العدل حينها أيضاً إضافة مادة جدیدة للائحة برقم 3/83 لتكون بالنص الآتي: “مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص علیھا في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص علیھا في الفقرات (1 ،2 ،3 ،4 ،5 ) من المادة السادسة والأربعین من النظام، ومضت مدة ستة أشھر، ولم یقم المدین بالوفاء، أو یُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فیجوز إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفیذ، على أن یتم استجوابه خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظھرت دلائل على جدیته في تسویة وضعه المالي”.

وأوضحت تلك التعدیلات أن مدة الحبس لا تزید على ثلاثة أشھر ویكون التمدید بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزید على ثلاثة أشھر وذلك ضبطاً لإجراءات الحبس، وعدم تفاوت الإجراءات، وضمان عدم تضرر المدین ضرراً بالغاً جراء ذلك.

في حین قنن قرار وزیر العدل أحكام المادتین 2/83، و3/83 بإضافة مادة برقم 4/83 تضبط مسألة الحبس التنفیذي بما یظھر علیه المنفذ ضده من حال، فلا تسري أحكام المادتین إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستین عاماً، أو إذا كان للمدین أولاد قاصرون، أو كان متوفى أو محبوساً لأي سبب.