

أبرمت وزارة الإسكان السعودية عدد من الاتفاقيات مع شركات صينية تهدف للاستثمار في قطاع الإسكان وبقيمة استثمارية تصل إلى أكثر من 5 مليار ريال سعودي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، أن الاتفاقية التي وصل عددها 12 اتفاقية تم توقيعها على هامش أعمال ملتقى الأعمال السعودي الصيني، في العاصمة الصينية بكين، وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور سفير المملكة في الجمهورية الصينية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، حيث يستعرض الملتقى فرص الاستثمارات السعودية – الصينية، وتعزيز الشراكات بين الجانبين في مجالات تطوير البُنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقاري والتمويل.



و قال الوزير الحقيل، خلال انطلاقة أعمال ملتقى الأعمال السعودي – الصيني، أن هذه الزيارة و الشراكات تأتي لتعزيز الشراكة مع جمهورية الصين الشعبية، والتي شهدت عقد ثلاث قمم أثناء زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة ديسمبر الماضي، منوهًا باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتي تضمنت خطة عمل لتفعيل بنود مذكرة التعاون في مجال الإسكان.



وأكد أن الاهتمام المتواصل من قادة البلدين يعزز العلاقة المثمرة بين السعودية الصين في القطاع الإسكاني والبلدي، ويأخذنا إلى مستويات جديدة من العمل المشترك، لاسيما في ظل رؤية السعودية 2030 والتي أحدثت نقلة نوعية فريدة في كل جوانب الحياة، والتي كان لها أثر فاعل في تفعيل استراتيجيات العمل على التطور البلدي والإسكاني، متطلعا أن يحقق الملتقى أهدافه في تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تطوير البُنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقاري والتمويل.



وأوضح الحقيل، أن المملكة تشهد نموًا غير مسبوقًا في الفرص الاستثمارية، وتوفر بيئة نوعية جاذبة للاستثمار ومحفزة للنمو، مشيرًا إلى بدء المملكة في بناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، وعلى مساحات تتجاوز 150 مليون م2 تضم ضواحي سكنية متكاملة في 17 مدينة سعودية، وبقيمة استثمارية تتجاوز الـ 100 مليار ريال، داعياً الشركات الصينية كافة للاستثمار في التطوير العقاري بالمملكة.



وأشاد ، بنجاح تجربة المملكة العربية السعودية في الشراكة مع الشركات الصينية في المشاريع السكنية بمختلف مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل مع عدد من الشركات الصينية على إنشاء وحدات سكنية بعقود تقارب نحو 3 مليار ريالاً سعودياً، على أن يتم مضاعفتها في المستقبل القريب.



وشهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على هامش ملتقى الأعمال السعودي – الصيني توقيع 12 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودي والشركات والبنوك الصينية، في مجالات تطوير البُنى التحتية والتمويل، من بينها 5 اتفاقيات في مجال الإسكان، وبقيمة استثمارية تصل إلى أكثر من 5 مليار ريال سعودي.



يذكر أن زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى العاصمة الصينية بكين، شهدت على مدى 4 أيام العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع قادة ورؤساء البنوك والشركات الصينية المتخصصة لبحث فرص الاستثمار والتطوير في مشاريع البنية التحتية بالقطاعين البلدي والإسكان في المدن السعودية.



