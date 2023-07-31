انتخبت منسوبة وزارة الطاقة الدكتورة ملك طلال النوري، لتكون نائبةً لرئيس مجموعة العمل الثالثة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.





وقالت وزارة الطاقة إن ذلك يأتي تقديرًا لجهود المملكة وإسهاماتها في التعامل مع تحديات المناخ.





وتعد “النوري” مستشارة في وزارة الطاقة منذ فبراير 2021م، وتشغل عضوية المجلس الاستشاري لـ”منصة إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية” منذ 2018م.

كما كانت سفيرةٌ للمملكة في مبادرة تعليم وتمكين المرأة في قطاع الطاقة النظيفة لـ”المنتدى الدولي للطاقة النظيفة” بين 2016 و2021، وشغلت العديد من المناصب في “جامعة عفت”، ونالت جائزة “أفضل بحث علمي في “مؤتمر هاواي الدولي” حول علوم الأنظمة، وتعتبر أول باحثة سعودية تحصل على “زمالة ابن خلدون للمرأة السعودية”.

تقديراً لجهود المملكة وإسهاماتها في التعامل مع تحديات المناخ، انتُخبت د. ملك طلال النوري لتكون نائبة للرئيس لمجموعة العمل الثالثة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ pic.twitter.com/NS4iuA1Y81 — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) July 29, 2023





