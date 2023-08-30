تمكنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، ممثلةً بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، من إنشاء أول جهاز آلي لصرف الأدوية إلكترونيّاً دون الحاجة إلى زيارة المستشفى، في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم.

ويتكون الجهاز من محطة تتعامل بباركود الوصفة الطبية، وشاشة للمستفيد، ونظام تشغيل خاص بـ”الروبوت”، ومنصة رسائل تشعر المستفيد بجاهزية الوصفة عند تعبئتها، ويخدم الجهاز المستفيدين على مدار الساعة بسعة تخزينية تبلغ 102 – 700 وصفة طبية، مع قدرته على التعامل مع الوصفات بمختلف الأحجام، وبحماية عالية جدّاً من التلف أو التخريب أو السرقة، ويوفر الجهاز إحصائية للأدوية المصروفة للمستفيد بشكل يومي أو شهري أو سنوي.

وأوضح مدير إدارة الصيدلية بمستشفى الملك سلمان الرائد عليان العطوي أن الجهاز يعمل بطلب الخدمة عبر مسح الباركود المرفق في الوصفة الطبية، وتعبئة البيانات المطلوبة، واختيار جهاز الصرف الأقرب إلى مقر السكن، قبل أن يتحقق الصيدلي من خلال نظام الوصفة الإلكترونية من بيانات وصفة المستفيد وفق “وكالة الأنباء السعودية”.

وأضاف أنه في حال قبول الوصفة وعدم وجود أي ملحوظات، تصل رسالة نصية إلى المستفيد برمز خاص والموقع الجغرافي للجهاز، بالإضافة إلى حالة الطلب؛ مما يتيح له التوجه إلى الجهاز؛ لصرف الوصفة الطبية خلال 48 ساعة، وذلك من خلال إدخال المستفيد سجله المدني ورمز التحقق المرسل إلى هاتفه؛ ومن ثم استلام الدواء.

وأكد العطوي أن الجهاز يقوم بصرف جميع الأدوية التي يتم وصفها لأي مريض ما عدا تلك الأدوية التي تحتاج إلى درجات حرارة متدنية جدّاً، وهو متاح على مدار الساعة، ويمكن للمستفيد صرف أدويته في أي وقت، مبيناً أن الجهاز قلل مدة الانتظار سابقاً للمريض من 4 ساعات أمام الصيدلية إلى أقل من دقيقة أمام هذه الخدمة، منوهاً بوجود مساعٍ في الوقت الحالي لإنشاء جهاز آخر بعد شهر من الآن بعد نجاح التجربة الحالية.