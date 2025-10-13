شركة أزياء سعودية ستتوسع إلى الإمارات والخليج وستطلق منصة تجارة إلكترونية عالمية

ساهم نجاح الشركة السعودية كياني لدى جيل الألفية وجيل زد السعوديان في سعي الشركة التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز الحياة الصحية للمرأة السعودية للتوسع في الإمارات ودول الخليج مع إطلاق تطبيق ومنصة تجارة إلكترونية. وتعكف الشركة المتكاملة الموجهة لتعزيز وإلهام الحياة الصحية للمرأة في المملكة العربية السعودية على تطوير منتجات وحلول الصحّة ونمط الحياة للأجيال الشابة من خلال خدمات تشمل اللياقة البدنية، والملابس الرياضية، والعناية الشخصية والعلاجية، والتغذية والتشخيص، والأكل الصحي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي. ويشير تقرير لموقع سيمافور إلى أن الشركة تخطط الآن للتوسع في منطقة الخليج، وستطلق تطبيقًا خاصًا بالعافية بحلول عام 2026. وصرحت عبير الفوتي، المديرة التنفيذية لشركة كياني، في مقابلة صحفية مع الموقع، بأن الشركة، التي تأسست عام 2023 على يد الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة، تهدف إلى الانخراط في اقتصاد العافية سريع النمو في المملكة العربية السعودية، من خلال الشراكة مع مدربي بيلاتيس وخبراء تغذية ومصنعي منتجات محليين. وبينما تُصمم ملابس الشركة حاليًا في إيطاليا، يتم تدريب النساء السعوديات على تصنيع الملابس لتوطين الإنتاج. وقالت الفوتي لموقع سيمافور: “كانت لدى صاحبة السمو الملكي هذه الرؤية. طرحتها، وحصلت على الدعم، وأطلقت كياني تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة”. وأضافت: “نحن الآن نبني منصة شاملة للعافية: الجسدية والعاطفية والاجتماعية والمالية والبيئية”. يبدأ إطلاق تطبيق “كيانيه” هذا الشهر في الرياض بسلسلة من المحاضرات حول التوتر، والغذاء، والنوم، والصحة النفسية، تليها ورش عمل متقدمة ومنهج دراسي مُنظّم للصحة النفسية.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا