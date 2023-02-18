سعر الغاز في أوروبا يتراجع دون 50 يورو للمرة الأولى منذ 2021

انخفض سعر الغاز الطبيعي في أوروبا الجمعة إلى ما دون 50 يورو للمرة الأولى منذ نحو عام ونصف العام، فيما يؤدي طقس الشتاء المعتدل إلى انحسار الطلب على التدفئة، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”.

وبلغ مؤشر “تي تي إف” الهولندي المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا، 48,775 يورو، وهو مستوى سجّل للمرة الأخيرة في آب/أغسطس 2021، ما يجعله أقل بحوالى سبع مرات من أعلى مستوى سجله بعدما غزت روسيا، المنتجة الرئيسية للغاز، أوكرانيا قبل نحو عام.

وقال المحلل في “يونيكريدت” إدواردو كامبانيلا إن “أسعار الغاز الأوروبية انخفضت بنسبة 50 في المئة منذ تشرين الثاني/نوفمبر بفضل الطقس الدافئ بشكل غير مألوف والمنافسة الخافتة مع الصين عندما كانت استراتيجيتها لمكافحة الجائحة صفر كوفيد ما زالت سارية”.

وأنهت الصين سياستها في كانون الأول/ديسمبر، لكن ذلك لم يرفع بعد طلبها على الغاز.

وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا، اضطرت الدول الغربية الى تأمين إمدادات الغاز من خارج روسيا وأصبحت النروج المورد الرئيسي لأوروبا.