سعر الطرح النهائي لشركة مرافق 46 ريالاً و لبرج المعرفة 40 ريالاً

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الرياض المالية بصفتهما مستشارين ماليين، ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي نيابة عن شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ(46) ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت (59 مرة) من إجمالي الأسهم المطروحة.

ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب المكتتبين الأفراد يوم اللأربعاء 01/04/1444هـ (الموافق 26/10/2022) والتي ستستمر لغاية يوم الأحد 05/04/1444هـ (الموافق 30/10/2022) (حتى الساعة 5 مساءً)، حيث تم تخصيص (21,928,350) سهم عادي تمثل نسبة (30%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

كما أعلنت شركة وثيق المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة برج المعرفة التجارية في السوق الموازية “نمو” عن تحديد سعر الطرح لأسهم الشركة بـ (40) ريالاُ سعودياً للسهم الواحد، حيث ستبدأ فترة الطرح من يوم الأحد 05/04/1444هـ (الموافق 30/10/2022) وتنتهي يوم الخميس 09/04/1444هـ (الموافق 03/11/2022).